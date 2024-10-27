С тех пор как 5 лет назад актер Юрис Жагарс перенял руководство театром Dailes, там все время что-то творится с международным размахом: то поляки, то украинцы, то эстонцы, то британцы, то грузины, то сирийцы, то Малкович, то Хаматова - все вступают во взаимовыгодные отношения с местными артистами. В каникулы сам Жагарс играет мускулами в чем-то голливудском илм нетфликсовском. А чтобы у почтенной публики не было ни единого шанса заскучать, в перерывах все дружно обсуждают очередную пикировку директора Dailes с главой Нового Рижского театра Алвисом Херманисом...

С Юрисом Жагарсом мы встретились по случаю премьеры нового фильма "Благородные", в котором он играет женатого на знаменитой немецкой органистке руководителя крупного латвийского госпредприятия, которого обвиняют в коррупции. Его герой — амбициозный мужчина — не намерен оправдываться… (Подробности — здесь.)

- Как вы все успеваете? Управлять большим театром, сниматься в кино, делать бизнес на своем горнолыжном курорте?

- В "Žagarkalns" работает отдельная самостоятельная команда. Когда хорошие зимы — зарабатываем. Но из-за перемен климата мы, хоть и стабильны, но хотелось бы быстрее развиваться. Счета оплачиваем - уже хорошо. Это скорее, самодостаточное хобби. У меня получается подключиться только по выходным, когда сам катаюсь на лыжах и смотрю, что происходит.

В театре у меня есть 27 дней отпуска. К примеру, на фильм Cildenie я использовал его полностью. А на сериал The Department ("Департамент"), ради которого побрил голову, потратил свой отпуск этого года. Этот сериал в основном продюсирует компания Джорджа Клуни и Гранат Хеслоу, а теперь его купил и Paramaunt pictures. Последние серии еще в процессе, а первые уже в декабре начнут показывать.

- Как вы попали в такой крупный международный проект?

- У меня уже пять лет есть агент в Лондоне. Агентство Simon & How довольно избирательно в выборе клиентов — смотрят CV, в каких фильмах снялся, языки. Им не хватало такого типажа: мужчины моего возраста, такой внешности, который может играть на русском, английском и немецком.

- Владение русским языком тоже востребовано?

О чем еще рассказал Юрис Жагарс:

о пользе и токсичности русского языка сегодня,

о том, как попасть в голливудский пул и передать привет от Малковича Клуни,

о том, пойдет ли он на новый срок,

о работе с интимным координатором,

о том, как пахнут деньги спонсоров,

о пикировке с Алвисом Херманисом,

о путешествиях портрета Смильгиса со стены НРТ на стену "Дайлес",

о договоре с Чулпан Хаматовой

и многом другом.

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