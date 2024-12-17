Оборонная отрасль будет с максимальной ответственностью относиться к каждому евро и центу, выделенных из государственного бюджета, пообещал в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Министр сказал, что это было его миссией с первого дня работы на этом посту. Министерство сразу приступило к решению проблемы "унаследованных" закупок, а также усилило механизм контроля за закупками, создав для этой цели специальное структурное подразделение.

"Также был проведен аудит строительства, и этот аудит продолжается, мы очень скрупулезно изучаем эти позиции и продолжим изучать их, чтобы смотреть конкретно и оценить, есть ли какие-либо известные повышения расходов", - сообщил Спрудс, добавив, что строительство нескольких объектов сейчас приостановлено, чтобы тщательно оценить целесообразность и обоснованность расходов.

Он не раз подчеркнул, что к каждому центу из госбюджета или от общества отрасль должна относиться с максимальной ответственностью. Министерство это делало и продолжит делать, хоть система и большая и закупок очень много.

Как сообщалось, в утвержденном Сеймом госбюджете на 2025 год на укрепление обороны веделено 1 559 433 634 евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Большая часть оборонного бюджета на следующий год, или 42%, будет направлена на развитие военного потенциала. В Минобороны сообщили, что около 26% бюджета покроют расходы на персонал и обслуживание, а 6% - на развитие военной инфраструктуры.

Основными проектами по развитию боевого потенциала Национальных вооруженных сил (НВС) являются внедрение многоуровневой системы ПВО (200,15 млн евро), приобретение ракет для береговой обороны (17,35 млн евро), закупка боевых машин пехоты (111,44 млн евро), закупка артиллерии, боеприпасов и оборудования (139,61 млн евро).

20 млн евро выделено на закупку беспилотных летательных аппаратов, а 52,84 млн евро будут направлены на закупку минометных систем, самоходных колесных артиллерийских установок и ракетных систем дальнего действия.

В Минобороны сообщили, что на развитие инфраструктуры будет выделено почти 100 миллионов евро. Самым крупным строительным проектом для НВС является военный полигон "Селия", первая очередь которого будет завершена в 2025 году. Это будет крупнейший военный полигон в странах Балтии и Северной Европы. Новый полигон необходим для обеспечения все более масштабных военных учений НВС и дислоцированной в Латвии многонациональной бригады НАТО.

В Минобороны отметили, что в свете геополитической ситуации в Европе стратегической целью является достижение победы Украины в войне против оккупантов. В следующем году Латвия продолжит оказывать поддержку в Украине в размере 0,25% от ВВП. Планируется поставлять в Украину военную технику, обеспечивать обучение солдат украинской армии, а также продолжать развитие международной коалиции дронов.

Министр обороны подчеркнул, что укрепление обороноспособности путем приобретения нового вооружения и пополенения запасов - единственный способ удержать Россию от агрессии против Латвии в долгосрочной перспективе. Поэтому в бюджете вооружений 76% отведено на развитие и усиление НВС, отметил Спрудс. Министр пояснил, что благодаря крупнейшим на данный момент инвестициям в оборону Латвии будут предприняты конкретные шаги по повышению устойчивости страны как к конвенциональным, так и к гибридным угрозам.

Согласно утвержденным Кабинетом министров бюджетным рамкам, на государственную оборону будет выделено 1,768 млрд евро в 2026 году, 1,841 млрд евро в 2027 году и 1,655 млрд в 2028 году.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !