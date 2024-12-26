На данный момент страны Балтии располагают достаточными мощностями по производству электроэнергии, хотя из-за недавних инцидентов с кабелями в Балтийском море мы сталкиваемся с серьезными вызовами, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство"), реагируя на произошедшее в Финском заливе.

По ее словам, чтобы укрепить энергетическую независимость региона, в феврале следующего года страны Балтии отсоединятся от подключенной к России электросети БРЭЛЛ и присоединятся к европейской энергосети.

"Я нахожусь на связи с финскими и эстонскими коллегами по поводу повреждения EstLink 2. Латвия готова оказать помощь, если потребуется. На уровне глав правительств мы координируем действия для поддержания безопасности в Балтийском море", - заявила Силиня.

Силиня утверждает, что Национальные вооруженные силы (НВС) усиливают наблюдение и регулярное обследование критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, вечером в среду, 25 декабря, предприятия Elisa Eesti и CITIC Telecom уведомили Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе Elisa, и один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom.

В свою очередь, финские власти для расследования инцидента доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.

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