В понедельник, 6 января, было открыто движение пассажирских поездов по маршруту Вильнюс-Рига-Таллин. А летом может начать курсировать прямой поезд между Тарту и Ригой.

Билет на поезд Вильнюс-Рига-Таллинн можно будет купить у одного перевозчика

В настоящее время пассажирам поездов Вильнюс-Рига-Таллин приходится покупать билеты у каждого из балтийских перевозчиков - Pasažieru vilciens (PV) на участке Рига-Валга, Elron на участке Валга-Таллин и LTG Link на участке Вильнюс-Рига, но в середине февраля планируется ввести возможность покупать все билеты в электронном виде у любого из трех перевозчиков, сообщил агентству LETA председатель правления PV Райтис Нешпорс.

Например, билеты на участок Рига-Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс-Рига-Таллина - у одного перевозчика.

"Наиболее вероятным форматом будет три отдельных билета, так как это связано с налоговым законодательством каждой страны", - добавил Нешпорс.

Нешпорс добавил, что был выбор: отложить открытие этого маршрута на три месяца или начать его сейчас. "Было принято решение начать сейчас, поэтому мы понимаем, что пассажирам не очень удобно делать пересадку и покупать билеты, но процесс будет упрощен", - сказал Нешпорс.

В настоящее время пассажирам поезда Вильнюс-Рига-Таллин приходится дважды пересаживаться - в Риге и в Валге, но Латвия планирует арендовать поезд у LTG Link, чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.

Эту идею планируется реализовать к середине февраля.

Время в пути из Вильнюса в Таллин занимает около десяти часов.

Прямой поезд между столицами Балтии - летом

Эстонский государственный оператор пассажирских поездов Eesti Liinirongid, работающий под брендом Elron, планирует летом начать прямое железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой, сообщил агентству LETA генеральный директор Elron Лаури Бетлем.

По его словам, компания находится в середине процесса авторизации поездов, а первый пробный рейс из Валги в Ригу запланирован на ближайшие две недели.

"Мы надеемся начать прямое сообщение между Тарту и Ригой этим летом", - сказал Бетлем.

Он пояснил, что самой большой проблемой для маршрута стало разрешение на движение поездов в Латвии, так как этот процесс занял гораздо больше времени, чем предполагалось изначально.

Председатель правления АО Pasažieru vilciens (PV) добавил, что компания Elron получила разрешение на тестирование латвийской железнодорожной инфраструктуры и провела первые испытания.

"Процесс продвигается, но, возможно, наши эстонские коллеги были слишком оптимистичны, потому что десять лет назад ситуация была другой, а сейчас европейские стандарты намного строже", - сказал Нешпорс.

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