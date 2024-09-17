В марте исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс заявил, что уже в октябре между Тарту и Ригой может быть запущено железнодорожное сообщение. Однако октябрь близится, а поезда все нет. Портал Delfi решил выяснить, на какой стадии находится совместный железнодорожный проект Латвии и Эстонии.

В то время как соединение трех балтийских стран скоростными поездами Rail Baltica столкнулось с рядом серьезных проблем, постепенно налаживаются пассажирские перевозки по старой железной дороге. Маршрут Рига -Вильнюс успешно работает с начала этого года. На кону - обещанный поезд Рига-Тарту, через Валку-Валгу.

Еще в прошлом году министерство климата Эстонии выделило в бюджете 300 тысяч евро на реализацию этого проекта, разработанного совместно с муниципалитетом Тарту. Ведь в 2024 году этот университетский город стал культурной столицей Европы. Проект обещали запустить в октябре. Но теперь назначенные сроки под большим вопросом.

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