"Правительство под руководством Лаймдоты Страуюмы безответственно решило включить Рижский вокзал и филиал Рижского аэропорта в проект Rail Baltica исключительно на основании информативного отчета, представленного министром сообщения Анрийсом Матисом 14 февраля 2015 года. Таким образом, обязательства на сумму 1,96 млрд евро были приняты без финансирования, без оценки выгод и затрат этой ветки маршрута, без учета возможных других вариантов и национального исследовательского процесса", - цитирует документ Комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica портал LSM Plus.

В эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио-4 глава Комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica Андрис Кулбергс сказал, что самая большая проблема проекта так называемая "рижская петля" - ответвление от основной трассы в столицу. Напомним, что основную трассу можно проложить, "не заходя" в Ригу. Однако Латвия начала реализацию проекта не со строительства основной трассы, а с возведения объектов железнодорожной инфраструктуру именно в Риге.

Сейчас выяснилось, что Европейский союз дает деньги только на строительство основной магистрали, а ответвление трассы до Риги и рижского аэропорта — это местная инициатива и должна оплачиваться из госбюджета, что нереально, сказал Кулбергс.

Во вторник, 3 сентября, Министерство сообщения предоставила свой информационный доклад о проекте Rail Baltica. Из документа следует, что ответвления в Ригу от основной трассы действительно не будет, скоростные поезда будут курсировать из Саласпилса. Из Риги до Саласпилса пассажиры смогут добраться по старой колее, также старой колеей планируется связать Центральный вокзал и аэропорт.

Ориентировочные затраты Латвии, напомним, в проекте Rail Baltica увеличились за несколько лет с 1,97 миллиарда евро до 9,59 миллиарда евро.

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