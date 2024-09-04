Опубликованный во вторник, 3 сентября, информационный доклад Министерства сообщения о перераспределении фондов в железнодорожной отрасли не содержит информации о вариантах реализации первого этапа Rail Baltica, заявил порталу Delfi в среду утром министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

Минсообщения подало на согласование доклад, в котором предлагается в период планирования фондов ЕС 2021-2027 годов, до завершения первого этапа проекта Rail Baltica, построить железнодорожное соединение с шириной рельсов 1520 мм от Рижского центрального вокзала до аэропорта "Рига", При этом финансирование планируется привлечь за счет перераспределения фондов ЕС, выделенных на другие инфраструктурные проекты, в том числе на закупку аккумуляторных электропоездов.

Поэтому на начальном этапе международные скоростные поезда, курсирующие по Rail Baltica, не будут заходить в Ригу, а будут останавливаться в Саласпилсе.

Бришкенс заявил, что доклад о Rail Baltica (включая интеграцию Риги) будет обнародован на следующей неделе на пресс-конференции всех участвующих учреждений. "По всем вопросам все будут детально информированы, чтобы не допустить выдергивания из контекста фактологически некорректных выводов", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что министерство по-прежнему поддерживает и в приоритетном порядке предложит правительству сценарий, по которому соединение с Ригой будет уже на первом этапе Rail Baltica.

"Создание уже на первом этапе основной линии, проходящей через Ригу, технически и финансово маловероятно, однако нашей рекомендацией будет соединить хотя бы одну из станций уже на первом этапе - либо RIX с запада (соединение Миса-RIX), либо центральный вокзал с востока (соединение Упеслеяс — центральный вокзал). Любые интерпретации о том, что Минсообщения отказывается от рижского соединения на первом этапе, фактологически некорректны", - сказал министр.

Бришкенс утверждает, что министерство хорошо понимает, какова ситуация и гарантированно доступное финансирование. В то же время обе Рижские международные станции не должны оставаться недостроенными. "Поэтому мы нашли способ использовать уже имеющиеся европейские средства, чтобы как можно скорее сделать эти станции пригодными для использования пассажирами, соединив их временной железнодорожной линией существующей ширины (1520 мм), что позволит пассажирам еще до строительства европейской колеи в Риге добираться до аэропорта новыми поездами Škoda", - сказал министр.

С другой стороны, имеющееся в настоящее время финансирование в рамках Rail Baltica позволяет провести крупные строительные работы на южных участках в направлении Литвы, чтобы как можно скорее приблизить Латвию к соединению с Европой.

По словам министра, гораздо больше ясности относительно потенциального финансирования ЕС появится в следующем году, когда пройдут переговоры по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы. "Тогда мы сможем точнее планировать то, что мы можем себе позволить. Поэтому мы предлагаем уже сейчас делать логичные вещи, которые позволили бы нам как можно скорее использовать вновь созданную железнодорожную инфраструктуру, и мы сохраняем возможности выбора в зависимости от будущего финансирования", — сказал Бришкенс.

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