Поскольку Европейский союз не финансирует включение Риги в проект Rail Baltica, нужно определяться, можем ли мы себе это позволить, заявила на заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Еще месяц назад министр сообщений Каспарс Бришкенс называл "унизительной для Латвии" идею, что новая скоростная дорога не пройдет через столицу.

Во вторник, 20 августа, правительство обсуждало прогресс с освоением фондов в ЕС. Министерство финансов указало на проблемы с соответствующими проектами Министерства сообщения. Министры говорили в этом контексте и о проблемах, связанных с проектом Rail Baltica. Ведь проекты Министерства сообщения связаны с инвестициями в железнодорожную инфраструктуру.

Месяц назад на фестивале Lampa министр сообещний Бришкенс называл "основным путем" Rail Baltica - "северо-восточный": через Центральный вокзал Риги и аэропорт. В том числе, настаивал он, будет мост через Даугаву. Прямая линия, которая проходит мимо Риги — "резекненский грузовой объездной путь" для освобождения центра столицы от грузового транспорта — не отменяется, но рассматривается как вторая фаза, говорил он.

Силиня напомнила министру, что ЕС отказалась финансировать часть проекта Rail Baltica, которая предусматривает соединение этой железнодорожной линии с Ригой.

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