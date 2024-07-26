Те, кто оценивал и реализовывал проект железнодорожной линии европейской колеи Rail Baltica в 2017 году полагались на данные, предоставленные инженерами. В то время строительство одного километра Rail Baltica планировалось в два раза дешевле, чем строилось тогда в Европе, - именно такой вывод прозвучал в четверг, 25 июля, на заседании Парламентской следственной комиссии Сейма по проблемам реализации проекта Rail Baltica.
Представитель EY Наурис Клява сообщил о проведенном под его руководством в 2017 году анализе расходов и выгод Rail Baltica. В то время оценки EY показывали, что общие затраты на проект могут составить 5,788 миллиарда евро. Однако оценки, представленные в этом году, указывают на то, что общие затраты на проект могут составить 15,3 миллиарда евро.
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