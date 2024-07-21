На прошлой неделе Евросоюз одобрил выделение Латвии финансирования в размере 346,1 млн евро на реализацию проекта Rail Baltica. Министерство сообщения подчеркивает, что этот шаг - важная поддержка для продолжения реализации гигантского проекта. Правда, пока не совсем ясно, как залатать "дыру" в размере нескольких миллиардов евро, которых не хватает на весь этот проект. Кроме того, из выделенных на этот раз средств Рига ничего не получит на строительство столичного участка железнодорожной магистрали.

Версий о том, где взять дополнительное финансирование, много: это и государственно-частное партнерство, и выпуск ценных бумаг, и перераспределение средств ЕС, а также надежда на то, что Европа продолжит поддерживать проект в будущем.

Больше всего – на южный участок

Разработчик проекта, компания RB Rail, поясняет, что 16 июля этого года координационный комитет фонда Connecting Europe Facility принял решение выделить дополнительно 1,2 миллиарда евро на строительство этого инфраструктурного проекта европейского значения. Вместе с государственным софинансированием общая сумма составит 1,5 миллиарда евро. На этот раз больше всего средств будет направлено на реализацию литовского этапа магистрали.

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