Fоtо: LETA

Международные специалисты все рассчитали по математическим моделям, но тут пришли местные политики и своими фломастером нарисовали все, что им хочется. Примерно так объясняет загадочную историю с подорожавшим в пять раз проектом Rail Baltica министр сообщений Каспарс Бришкенс. На фестивале Lampa, вместе с менеджментом RB, он взялся объяснить, что происходит, и дать прогнозы на будущее - что, когда, почем и где поедет.

Этим летом резко подорожавший проект Rail Baltica обсуждают даже на пляже. А на фестивале Lampa стройку века склоняли буквально в каждой палатке. Количество версий, почему и что случилось, растет со скоростью незакупленных поездов.

Публикуем ответы на самые наболевшие вопросы от главных уполномоченных лиц проекта: министра Каспарса Бришкенса, председателя правления SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрика Дилевса и замгоссекретаря Минсообщений по вопросам RB Кристины Малначи.

  • Так где в итоге пройдут пути Rail Baltica? Запутали!

  • Почему не строим дешево - с одной стороны Даугавы?

  • Сколько все это будет стоить? И кто заплатит — мы или ЕС?

  • Почему такой "бардак" с управлением проекта?

  • Нам точно нужна Rail Baltica? Зачем?

  • Ну так и говорите - это военный объект?! Или не совсем?

  • Когда ждать? Сколько могут стоить билеты?

  • Послушайте, а поезда-то у нас есть?

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