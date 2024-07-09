Международные специалисты все рассчитали по математическим моделям, но тут пришли местные политики и своими фломастером нарисовали все, что им хочется. Примерно так объясняет загадочную историю с подорожавшим в пять раз проектом Rail Baltica министр сообщений Каспарс Бришкенс. На фестивале Lampa, вместе с менеджментом RB, он взялся объяснить, что происходит, и дать прогнозы на будущее - что, когда, почем и где поедет.
Этим летом резко подорожавший проект Rail Baltica обсуждают даже на пляже. А на фестивале Lampa стройку века склоняли буквально в каждой палатке. Количество версий, почему и что случилось, растет со скоростью незакупленных поездов.
Публикуем ответы на самые наболевшие вопросы от главных уполномоченных лиц проекта: министра Каспарса Бришкенса, председателя правления SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрика Дилевса и замгоссекретаря Минсообщений по вопросам RB Кристины Малначи.
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