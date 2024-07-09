Международные специалисты все рассчитали по математическим моделям, но тут пришли местные политики и своими фломастером нарисовали все, что им хочется. Примерно так объясняет загадочную историю с подорожавшим в пять раз проектом Rail Baltica министр сообщений Каспарс Бришкенс. На фестивале Lampa, вместе с менеджментом RB, он взялся объяснить, что происходит, и дать прогнозы на будущее - что, когда, почем и где поедет.