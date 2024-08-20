Железнодорожный инфраструктурный проект Rail Baltica признан геополитической и стратегической необходимостью. Это соединение важно для стратегии военной мобильности стран Балтии, значительно улучшая как пропускную способность и скорость передвижения, так и связь с европейскими инфраструктурными артериями, сообщили порталу Delfi представители совместного предприятия стран Балтии RB Rail. Они сослались на исследование Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, CEPA).

Совмещение железных дорог стран Балтии с Польшей и Германией — наилучшее решение для транспортировки бронетехники и другой тяжелой военной техники в Балтийский регион, отмечено в исследовании.

Проект Rail Baltica предназначен для улучшения пассажирской и грузовой мобильности, но также и для военной мобильности, обеспечивая соответствующую инфраструктуру и мощность подвижного состава. В настоящее время единственный железнодорожный участок в странах Балтии, совместимый с европейской шириной колеи 1435 миллиметров, расположен от Каунаса до польской границы. Однако его технические параметры отличаются от предусмотренных проектом Rail Baltica. В RB Rail объясняют, что создание инфраструктуры европейской ширины колеи имеет важное значение для полной интеграции стран Балтии в рынок железнодорожных перевозок Европейского Союза (ЕС).

Стандартизированные железные дороги позволяют перевозить военное оборудование через границы без смены ширины колеи, что требует дополнительного времени и создает логистические сложности. Стандартизация железных дорог увеличивает способность ЕС реагировать на угрозы безопасности и укреплять менее защищенные регионы, поясняют представители RB Rail.

В планировании военной логистики, особенно в кризисное время, время играет ключевую роль. Бывший командующий генерал армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес подчеркнул сложность военной логистики, указывая на необходимость своевременного распознавания угроз, принятия политических и военных решений и быстрого развертывания сил НАТО в потенциальных зонах конфликта. Ходжес отметил, что первые две задачи сложно выполнить заранее, но третью можно решить в мирное время, устраняя слабые места существующей инфраструктуры.

Недавний анализ затрат и выгод проекта Rail Baltica показал, что в мирное время один 40-вагонный поезд Rail Baltica может заменить семикилометровый военный конвой, сообщают представители RB Rail.

Заместитель председателя правления RB Rail Кития Грушкевица подчеркнула, что соединение стран Балтии с западными союзниками — железной дорогой в направлении с севера на юг — должно быть нашей стратегической приоритетной задачей. Поскольку улучшенные оборонные возможности в это геополитически чувствительное и нестабильное время демонстрируют сдерживающую силу.

Развитая и совместимая железнодорожная инфраструктура имеет решающее значение для готовности региона к обороне. Инфраструктура высокоскоростной железной дороги Rail Baltica будет адаптирована для перемещения тяжелой военной техники. Железнодорожный транспорт также снижает износ дорожной инфраструктуры, обеспечивая более безопасное и эффективное перемещение специализированных грузов, включая тяжелую технику и потенциально опасные грузы.

Также планируется, что Rail Baltica сможет удовлетворить потребности НАТО в транспортировке и потребности национальных вооруженных сил, а также принесет экономический эффект в размере около двух до четырех миллионов евро в год и повысит эффективность военных учений.

В ходе проекта страны Балтии также будут интегрированы в расширенную транспортную сеть Европы, продвигаясь к стандартизированной железнодорожной инфраструктуре по всей Европе. Член правления национального внедренца Rail Baltica в Латвии, компании Eiropas dzelzceļa līnijas Байба Зауре отметила, что железная дорога остается самым эффективным видом транспорта для перемещения больших объемов или тяжеловесных грузов на дальние расстояния. Поэтому важно обеспечить, чтобы система железнодорожных сетей была пригодна для перевозки таких грузов.

Инфраструктура Rail Baltica планируется и проектируется в тесном сотрудничестве с ответственными учреждениями, чтобы обеспечить соответствие требованиям национальной обороны, начиная с габаритов и нагрузок грузов и заканчивая повышенными требованиями безопасности для станций, объяснила Зауре. Для нескольких стратегически значимых точек также привлечены средства ЕС для военной мобильности.

В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируется начать в 2024 году.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее соединить страны Балтии с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской ширины колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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