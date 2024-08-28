Кабинет министров утвердил выделение 61 миллиона евро на проект Rail Baltica. Это софинансирование Латвии, которое планируется вложить в строительство участков основной трассы, еще около 346 миллионов евро выделила на эту Европейская комиссия. Однако вопрос с долгом перед строителями за уже выполненные работы, который на начало августа оценивался в 40 миллионов евро, остается нерешенным. Из государственного бюджета было выплачено около 10 миллионов евро, но до конца сентября нужно найти еще около 16 миллионов евро, сообщает портал LSM.lv.

Выделенные 61 миллион евро являются софинансированием строительства основной трассы. Решение было принято правительством во вторник, 27 августа, на закрытой части заседания. Большую часть средств на строительство предоставила Еврокомиссия. И хотя Инструмент соединения инфраструктуры Европы покрывает основную часть расходов, решение Еврокомиссии не оплачивать услуги строительного надзора, а также другие мероприятия увеличивает государственные затраты. Поэтому в течение ближайших четырех лет потребуется найти еще как минимум 34 миллиона евро.

"Европейский Союз выделил финансирование в основном на строительные работы в направлениях Литвы, а другие расходы, к сожалению, остались вне этого пакета финансирования, чтобы мы могли двигаться вперед. Нам необходимо было предусмотреть этот объем на пять лет, большая часть этой суммы является резервом. Финансирование строительного надзора сейчас приходится покрывать из бюджета", — пояснил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

В отличие от предыдущей практики, Еврокомиссия также не поддержала финансирование других ранее поддержанных мероприятий, таких как приобретение земель, контроль качества и другие. Правительство поручило Министерству сообщения найти недостающие средства. Вопрос о том, какие работы отложить на более поздний срок и где найти недостающие средства для строительства Rail Baltica, планируется обсудить на следующей неделе с министрами сообщения других стран Балтии.

Тем временем остается открытым вопрос о расчетах с подрядчиками за уже выполненные работы.

Из 40 миллионов евро за уже выполненные работы оплачено около 10 миллионов евро. Эти средства были выделены правительством в начале месяца. Однако быстро приближается следующий срок оплаты счетов.

"Согласно уже представленным, проверенным и утвержденным счетам, которые были переданы Министерству сообщения на оплату, окончательный срок — конец сентября, общая сумма составляет около 16 миллионов. Соответственно, до этого времени мы подготовим возможное перераспределение финансов из других источников, которые мы можем перенаправить, и сумма, которую мы запросим у Кабинета министров, будет меньше", — пояснил председатель правления Eiropas Dzelzceļa līnijas" Эрикс Дилевс.

Он отметил, что часть средств удалось сэкономить, например, изменив строительные решения, а также в процессе отчуждения земель удалось перераспределить часть средств из других фондов. Поэтому окончательная сумма, которая будет запрошена из государственного бюджета, будет меньше ранее упомянутых 40 миллионов евро.

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