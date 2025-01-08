Управляющая опасными отходами компания BAO в течение нескольких часов собрала медицинские отходы, выгруженные предприятием All Recycling возле Юрмальской больницы, сообщили агентству LETA представители BAO.

В BAO отметили, что грузовики управляющего отходами были отправлены в Юрмальскую больницу сразу после того, как компания получила звонок с информацией об оставленных на улице отходах.

В то же время в All Recycling пояснили, что отходы были выброшены потому, что изначально было предусмотрено собрать пустые контейнеры, но после их проверки выяснилось, что они полные, и было решено вернуть их производителям.

Предприятие также утверждает, что выгрузка отходов была согласована с руководителем Отдела контроля за отходами Регионального управления окружающей среды окрестностей Риги Мартиньшем Эглисом и инженером медицинского оборудования Юрмальской больницы Андрисом Ворониным.

В свою очередь, председатель правления Юрмальской больницы Эгонс Лиепиньш опроверг агентству LETA заявления All Recycling о передаче полных контейнеров. "На прошлой неделе мы передали им [All Recycling] пустые контейнеры", - заявил руководитель больницы.

Он подчеркнул, что в конце прошлого года, когда больница случайно узнала, что у управляющего отходами были проблемы с лицензией, медучреждение сразу заключило договор с другим управляющим и больше не передавало отходы All Recycling.

"А теперь они, вероятно, выбросили отходы, которые не смогли утилизировать, к нам", - заявил Лиепиньш.

Агентство LETA выяснило, что Региональное управление окрестностей Риги Государственной службы среды (VVD) не согласовало с компанией All Recycling возврат и выгрузку медицинских отходов на тротуаре возле Юрмальской больницы.

Директор регионального управления VVD Калвис Авотиньш назвал действия компании неординарными и "весьма нелепыми". "Если у All Recycling с клиентом, Юрмальской больницей, были разногласия по поводу оплаты за вывоз этих отходов, то их нужно было решать в гражданско-правовом процессе, а не вываливать отходы на тротуар, подвергая опасности жителей и окружающую среду", - подчеркнул он.

Представители All Recycling до сих пор не предоставили агентству LETA никаких дополнительных разъяснений по поводу вопросов о возврате и выгрузке отходов на тротуар у Юрмальской больницы.

Передача TV3 Ziņas сообщила, что за выброс отходов начат процесс об административном правонарушении.

Программа также выяснила, что это предприятие выиграло конкурс закупки на утилизацию старой униформы Госполиции. Предполагаемая сумма договора составляет 24 793 евро. В полиции отметили, что договор по-прежнему в силе и до сих пор не было никаких жалоб на качество услуг. Однако, учитывая прозвучавшую информацию, полиция проверит, есть ли у предприятия соответствующая лицензия на деятельность, и примет решение примет решение о дальнейших действиях.

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