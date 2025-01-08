Хотя продажа табачных изделий с ароматизаторами в Латвии запрещена, некоторые торговцы нашли способ обойти это ограничение, продавая ароматизаторы отдельно и официально называя их пищевыми ароматизаторами, сообщает TV3 ziņas.

Журналисты TV3 посетили одну из торговых точек и обнаружили, что в дополнение к электронной сигарете с никотином предлагается приобрести ароматизатор, который наливается в специальное отверстие на устройстве. Продавец также пояснила, как это сделать.

Министерство здравоохранения обещает оценить ситуацию. Представитель министерства Санита Лаздиня пояснила, что продажа пищевых ароматизаторов в целом не может быть запрещена, так как эти ароматизаторы используются в других целях, например, в салатах и десертах.

По ее словам, в магазинах табачных изделий предприятели не указывают, что эти ароматизаторы предназначены для использования в курительных устройствах, поскольку они понимают, что это небезопасно. Однако об этом говорится в момент покупки.

Председатель правления Ассоциации бестабачных продуктов Эмилс Озолиньш отметил, что воздержится от оценки аспектов добросовестности, однако подчеркнул, что в процессе принятия нового закона ассоциация неоднократно указывала на опыт других европейских стран, а также предупреждала о возможных сценариях и негативных последствиях такого, по их мнению, несоразмерного регулирования, но ассоциация не была услышана.

"Я и сейчас не могу с уверенностью сказать, что новый закон не поможет достичь выдвинутой цели - сократить потребление никотиновых продуктов среди несовершеннолетних, а сделает нелегальный рынок еще более привлекательным и будет препятствовать переходу потребителей традиционных сигарет на менее вредные продукты", - заявил Озолиньш.

Минздрав обещает найти решения для борьбы с обходом закона и будет информировать общество о том, как пищевые ароматизаторы, не предназначенные для вдыхания, могут нанести вред здоровью.

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