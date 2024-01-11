В четверг, 11 января, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обороте табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных курительных устройств и жидкостей для них.

Курение — только для лиц старше 20 лет



Согласно принятым поправкам, с 2025 будет запрещено продавать сигареты, табак, "вейпы", "салты" и другие курительные устройства лицам младше 20 лет.

При этом сохраняется право для продавцов в возрасте от 18 до 20 лет продавать табачные изделия тем клиентам, которым не будет запрещено законом их покупать.

Ранее медики в своем письме для СМИ обратили внимание на то, что примерно 90% никотинозависимых становятся таковыми еще в несовершеннолетнем возрасте. Электронные сигареты являются "воротами" к курению и преждевременной смерти, а ароматизаторы повышают влечение детей и молодежи к никотинсодержащим продуктам.

Также решено решено применить установленные законом ограничения на употребление табака в публичных местах, а также ограничения на торговлю и рекламу, к табачным изделиям, их заменителям, электронным курительным устройствам и жидкостям для их заправки.

Заменители табака с ароматизаторами под запретом

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