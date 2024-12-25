У Латвии много проблем, которые ждут решения, и нам не помешал бы рывок вперед. Но жалобы на то, как все плохо, только усложняют задачу, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе Kāpēc на Delfi TV. "Нужно взять себя в руки и просто сказать: "Плохо - это ерунда. Идем дальше!", - призывает президент.
Уходящий год был нервным как внутри страны, так и на международном уровне. Латвии приходится решать множество острых проблем - от безопасности до демографии, сложностей с крупными проектами и так далее. "Мы очень, очень разделены, и не только по этническим или политическим линиям, - говорит Ринкевич. - Я бы хотел, чтобы мы все искали то, что нас объединяет, потому что с таким расколом, с такой изоляцией в собственной капсуле мы не решим эти проблемы. Мы не умеем слушать друг друга - не только политики, но зачастую и просто люди или группы в обществе".
Ринкевич признает, что за последний год он пытался найти то, что объединит общество, но это получилось не очень хорошо.
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