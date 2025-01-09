Магазины электронных сигарет, в которых продаются пищевые ароматизаторы, должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), сообщила агентству LETA руководитель Отдела надзора за распространением продуктов PVD Винета Гринберга, комментируя новую практику продажи вейпов и ароматизаторов отдельно.

Она подчеркнула, что пищевые ароматизаторы предназначены для добавления в продукты питания с целью усиления или придания им вкуса, то есть пищевой ароматизатор придает конкретному блюду вкус или запах, задуманный поваром. В Латвии оборот пищевых ароматизаторов контролируется так же, как и оборот остальных продуктов питания.

Гринберга также отметила, что каждая компания, которая участвует в обороте продуктов питания - производит, хранит или продает их, - должна быть зарегистрирована в PVD, что также предусматривает регулярные проверки, в ходе которых инспекторы проверяют продукты, находящиеся в сфере надзора учреждения.

"Учитывая, что этот вопрос актуализирован, PVD также будет уделять внимание магазинам электронных сигарет в ходе проверок, чтобы узнать, продаются ли там пищевые ароматизаторы", - сказала Гринберга.

Она подчеркнула, что пищевые ароматизаторы предназначены для использования в продуктах питания и они находятся и будут находится под надзором PVD. Они безопасны для того, чтобы потреблять их с едой, как это и предусмотрел производитель продукта.

Ранее TV3 ziņas, хотя продажа табачных изделий с ароматизаторами в Латвии запрещена, некоторые торговцы нашли способ обойти это ограничение, продавая ароматизаторы отдельно и официально называя их пищевыми ароматизаторами.

Министерство здравоохранения обещает оценить ситуацию. Представитель министерства Санита Лаздиня пояснила, что продажа пищевых ароматизаторов в целом не может быть запрещена, так как эти ароматизаторы используются в других целях, например, в салатах и десертах.

По ее словам, в магазинах табачных изделий предприятели не указывают, что эти ароматизаторы предназначены для использования в курительных устройствах, поскольку они понимают, что это небезопасно. Однако об этом говорится в момент покупки.

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