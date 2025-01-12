За полгода до муниципальных выборов среди избранных единственное избранное должностное лицо Рижской думы, у которого позитивный рейтинг среди горожан - председатель Комитета образования, культуры и спорта Лаймы Гейкины ("Par"), свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS, проведенного в ноябре 2024 года. В антилидерах топа оказались мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и вице-мэр Линда Озола ("Код Риге"), отрицательный рейтинг и у вице-мэра Эдварда Ратниекса (Нацобъединение).

Рейтинг рассчитывается как разница между долей положительных и отрицательных оценок. То есть, это среднеарифметический показатель. Много позитивных и много негативных оценок в сумме могут даже ноль. Но в случае с избираемыми должностными лицами Рижской думы - у всех, кроме Лаймы Гейкиной, средний показатель оказался в зоне отрицательных оценок.

Рейтинг Гейкиной даже немного увеличился: с 2,5 в мае прошлого года до 3,6 в ноябре. Гейкина является единственным политиком Рижской думы, чей рейтинг является положительным.

Далее следуют по рейтингу:

Председатель Комитета по жилью и окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas Attīstībai) - минус 0,9

Председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич ("Честь служить Риге") - минус 09

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне ("Новое Единство") - минус 1,3

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) - минус 1,4

Председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) - минус 5,7

Председатель Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Марис Мичеревскис ("Код Риге") - минус 5,8

Председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство") - минус 8,4

Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риге") - минус 8,5

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") - минус 8,5.

Следует отметить, что у лидеров рейтинга сравнительно низкая узнаваемость, подчеркивает SKDS. Если о Гейкиной не слышали 38,5% опрошенных, то Зепс в этом отношении является "антилидером", так как 47,4% участников опроса указали, что ничего о нем не знают.

Схожие показатели у Мичеревскиса, о котором не слышали 45,8% опрошенных, у Лоциса, о котором не слышали 43,4%, и Андерсоне, о которой не слышали 41,6% респондентов.

Для сравнения: у мэра Риги Вилниса Кирсиса и вице-мэра Линды Озолы, имеющих самые низкие рейтинги, уровень узнаваемости значительно выше. О Кирсисе не слышали лишь 4,9% опрошенных, а об Озоле — 23,4%.

Согласно результатам опроса, 41% опрошенных рижан положительно оценили работу думы, тогда как 47% высказали негативную оценку.

Опрос проводился с 1 по 17 ноября, были опрошены 805 жителей Риги в возрасте от 18 до 75 лет по месту их проживания.

Выборы в Рижскую думу состоятся 7 июня этого года.

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