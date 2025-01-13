Национальная служба здравоохранения заключит временное соглашение с Ассоциацией семейных врачей

В понедельник, 13 января, Национальная служба здравоохранения (NVD) и Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA) приняли решение заключить временный договор об обеспечении первичных медицинских услуг с теми семейными врачами, которые еще не подписали новые договоры.

Решение основано на необходимости обеспечить непрерывность услуг для жителей. Временное соглашение предусматривает продление действующего договора на девять месяцев, сообщили в NVD.

В период действия временного соглашения планируется достичь взаимоприемлемых условий нового договора о предоставлении первичных медицинских услуг, при этом в первую очередь будут учитываться интересы пациентов. NVD продолжит переговоры с LĢĀA.

NVD благодарит всех семейных врачей, которые подписали договор и продолжают работу. Новые договоры призваны снизить административную нагрузку и усилить ответственность сторон за добросовестное выполнение договора. Они подчеркивают важность профилактики для обеспечения более эффективного контроля за предоставлением услуг для жителей и прозрачного использования ресурсов государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в процессе заключения новых договоров LĢĀA не согласилась с рядом пунктов и, чтобы добиться временного регулирования, пока не достигнуто согласшение о новом договоре, обратилась в Административный районный суд.

10 января Административный районный суд отклонил требование LĢĀĀ от имени семейных врачей о временном регулировании в отношении нового договора, предложенного NVD.

Суд пришел к выводу, что аргументы LĢĀĀ необоснованны и должны быть отклонены. Следовательно, требование о временном регулировании в отношении предложенного NVD договора было отклонено.

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