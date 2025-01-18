В Латвии стартовала программа обучения цифровым навыкам, разработанная для тех, кто пока не уверен в своем уровне знаний. Благодаря этой инициативе, по меньшей мере 40 000 человек получат возможность освоить или улучшить навыки работы в цифровой среде. О запуске программы сообщили организаторы на мероприятии "Шаг в будущее" (Solis pretī nākotnei), сообщает агентство LETA.

Программа разделена на три уровня, чтобы каждый мог начать с подходящего этапа:

Базовый уровень : Участники узнают, как пользоваться цифровыми устройствами, завести электронную почту и обеспечить свою безопасность в интернете.

Средний уровень : Здесь обучат работе с интернет-банком, платформами для общения, покупке электронных билетов и шопингу в онлайн-магазинах.

Продвинутый уровень: Для тех, кто хочет освоить более сложные навыки, включая использование электронных государственных услуг.

Чтобы записаться на базовый уровень, достаточно обратиться в свое самоуправление и заполнить анкету. Для тех, у кого уже есть базовые навыки, предусмотрена возможность дистанционной регистрации через тестирование, которое поможет определить нужный уровень.

На данный момент на обучение зарегистрировался 2091 человек, в том числе 1225 в Риге, 375 — в Видземе, 177 — в Земгале, 153 — в Латгале, 131 — в Курземе.

Большинство записавшихся — это люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Программа реализуется самоуправлениями совместно с Министерством умного управления и регионального развития в рамках проекта Фонда восстановления Европейского союза "Развитие цифровых навыков населения". Цель проекта: улучшить к апрелю 2026 года цифровые навыки как минимум 40 000 жителей Латвии.

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