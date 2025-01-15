Министр земледелия поручил Latvijas valsts meži получить более точную информацию о продаже принадлежащих Södra лесных угодий

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) поручил Latvijas valsts meži (LVM) получить более точную информацию о продаже латвийских лесных угодий от крупнейшей шведской ассоциации лесовладельцев и лесопромышленной группы Södra, сообщил министр агентству LETA.

Краузе подчеркнул, что более точная информация о размере, структуре и других деталях потенциальной сделки ожидается в ближайшее время. Однако министр добавил, что детали сделки изначально не будут обнародованы, так как их может обнародовать только Södra. Минземледелия и правительство сообщат эту информацию только после того, как будет достигнуто соглашение и решение будет передано в правительство.

Он также подчеркнул, что сделку должно оценивать правительство, так как LVM не может позволить себе такую сумму, нельзя ее выделить и в госудрственном бюджете. Поэтому необходимо искать финансовые инструменты, с помощью которых Латвия могла бы приобрести эти земли, например, пенсионные фонды, которые можно было бы инвестировать. Ранее сообщалось, что стоимость принадлежащей Södra земли может превысить 500 миллионов евро.

"Если посмотреть на это с точки зрения пенсионных фондов, я думаю, что любой житель Латвии был бы рад, что это вклад в Латвию, в наши леса, которые только растут в цене, и это не какой-то фондовый рынок, где стоимость колеблется", - заявил министр.

По словам Краузе, если Södra продаст землю одним пакетом, Латвия будет иметь преимущество в сделке, так как в общее количество земли входят и сельскохозяйственные угодья. Финансовое учреждение развития Altum имеет право преимущественной покупки сельскохозяйственных земель. Поэтому, если все объекты будут продаваться одним пакетом, без разделения лесов и сельскохозяйственных земель, они не могут быть проданы без участия латвийского государства.

Он также отметил, что предложение хорошее, но скорость оборота денег по выставленному на продажу участку будет медленной. На выставленных на продажу землях посажено много молодых лесов, большинству из которых до 30 лет и которые должны еще некоторое время расти, прежде чем их можно будет использовать и получать с них прибыль.

Однако Краузе подчеркнул, что эти земли должны быть приобретены, ссылаясь на экономический аспект, аспект национальной безопасности, поскольку большая часть этих лесов находится в приграничной зоне - Латгале, а также климатический аспект, поскольку важно, чтобы Латвия владела лесами, которые поглощают углерод.

По мнению министра, эти земли должны быть приобретены, и рассмотрение этой возможности является вопросом национального интереса, но результат зависит от дальнейших переговоров, используемых финансовых инструментов и решений правительства.

Как сообщалось ранее, шведский лесной концерн Södra принял решение начать процесс отчуждения лесных угодий и связанной с ними деятельности в странах Балтии, сказано в опубликованном заявлении компании. "В настоящее время на рынок выставлено около 2% от общей площади Латвии", — заявил вице-президент Латвийской федерации деревообработки Кристапс Клаусс.

Эксперты призывают государство действовать разумно, иначе эти объекты снова попадут в руки иностранцев.

Södra владеет действительно обширными площадями в странах Балтии – около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии. Большая часть - на территории Латвии.

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