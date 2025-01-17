Запуск экспресса между Тарту и Ригой снова откладывается

Изначально планировалось открыть маршрут еще в 2024 году, когда Тарту был культурной столицей Европы. Однако процесс оказался сложнее, чем ожидалось. По словам представителей компании Elron, запуск поезда теперь ожидается во второй половине лета.

Как сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс в интервью ERR, вся необходимая документация подготовлена, а латвийское Управление государственной безопасности уже выдало разрешение на проведение пробных поездок между Валгой и Ригой. Первую такую поездку с двухвагонным составом планируют провести в начале февраля.

Во время испытаний будут выполнены технические измерения и тестирование маршрута, который поезд пройдет трижды. На линии Тарту — Рига максимальная скорость составит 120 км/ч, но не на всех участках пути.

Изначально на маршруте будут использоваться поезда с двумя вагонами. Однако, как отметил Эренпрейс, после успешного завершения испытаний компания намерена подать запрос на использование трехвагонных составов.

Для полноценного запуска маршрута Elron также требуется получить единый сертификат безопасности для обслуживания участка Валга — Рига. Недавно предприятие посетили аудиторы Европейского железнодорожного агентства.

"Многие ключевые вопросы уже решены. Аудит прошел успешно, и мы надеемся вскоре получить разрешение. Сейчас ждем официального заключения аудиторов", — сказал Эренпрейс.

Стоит отметить, что недавно железнодорожные компании Эстонии, Латвии и Литвы открыли маршрут Таллинн — Тарту — Рига — Вильнюс. Однако этот вариант поездки с двумя пересадками занимает более десяти часов.

Новый экспресс от Elron будет отличаться меньшим количеством остановок. "В текущем сообщении на латвийской территории предусмотрено 13 остановок. В экспрессе их будет только пять, что сделает поездку до Риги более быстрой и комфортной", — добавил Эренпрейс.

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