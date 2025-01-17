"Это вопрос выживания". В Латвии у каждого третьего взрослого проблемы с грамотностью и адаптацией к переменам

Непрерывное обучение, или образование взрослых в Латвии оторвано от реальной жизни. Оказывается, грамотность или способность работать с текстом, воспринимать и анализировать написанное в широком смысле, примерно у трети взрослых жителей Латвии в возрасте от 16 до 65 лет развито слабо. В разговоре с LSM.lv эксперты призвали сделать образование для взрослых людей важной частью государственной стратегии.

У каждого третьего взрослого - низкие адаптивные навыки решения проблем в конкретных ситуациях, что затрудняет их способность адаптироваться к неожиданным переменам. У каждого четвертого - низкий уровень математической грамотности.

Такие результаты показала международная оценка навыков взрослых, в которой измерялись компетенции, необходимые для обработки разной информации. В Латвии эти показатели находятся на среднем и ниже уровне среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

После 40 лет резко снижаются когнитивные способности

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), комментируя результаты исследования, подчеркнула, что образование в Латвии долгое время не воспринималось как ценность.

Исследование хорошо отражает неэффективное распределение денег. "Мы не можем сказать, что финансирования мало. Оно есть, но, к сожалению, распределено несправедливо и неэффективно. Другое, о чем нужно говорить, — это качество образования, мотивация, методы преподавания и то, насколько закладывается стремление продолжать учебу после школы", — оценила Чакша.

Министр выразила обеспокоенность тем, что у взрослых в Латвии после 40 лет резко снижаются когнитивные способности, а также увеличиваются риски связанных с этим заболеваний, таких как деменция (приобретенное слабоумие).

"Вопросы непрерывного образования должны быть частью государственной стратегии обучения общества. Мы больше не можем полагаться только на стратегию обучения школьников", — говорит ректор Латвийского университета, профессор и экономист Гундарс Берзиньш. Причина проста: знания устаревают каждые пять лет, и постоянно появляется большое количество новой информации.

Ректор отметил, что эти навыки могут стать вопросом выживания в эпоху перемен, включая освоение работы с искусственным интеллектом.

Требования рынка труда

Министр экономики Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян) сказал, что цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта значительно меняют рынок труда, требуя все более высокого уровня компетенций. "В этом контексте для Латвии важно улучшать базовые навыки населения, например, грамотность и математические способности, чтобы повысить их возможность осваивать необходимые цифровые и технические знания и адаптироваться к изменяющейся среде", — отметил он.

Согласно прогнозам Министерства экономики, к 2030 году дефицит специалистов с высшим образованием в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика) может достичь около 10 000 человек.

Возможности образования

Сейчас в Латвии отсутствует единый государственный инструмент, который предоставлял бы людям обобщенную информацию о доступных программах непрерывного образования, обучения взрослых и повышения квалификации. Разные министерства предлагают свои программы в зависимости от целевой аудитории:

Министерство благосостояния через Государственное агентство занятости предоставляет программы для безработных;

Министерство экономики сосредоточено на прямых потребностях работодателей;

Министерство образования и науки финансирует программы повышения квалификации для работающих;

Министерство умного управления и регионального развития концентрируется на развитии цифровых навыков.

Кроме того, ряд вузов, включая региональные, разработали разнообразные предложения для обучения взрослых.

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) подчеркивает, что обучение взрослых должно сопровождаться ответственностью за практическое применение полученных навыков. "Сейчас работодатели живут своей жизнью, а люди, занимающиеся обучением, — своей", — заявил президент LDDK Андрис Бите.

Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш отметил, что программы для взрослых должны учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные потребности. "Мы можем сосредоточиться на специфических навыках, нужных работодателям сейчас, но важно также развивать базовые компетенции, которые позволяют адаптироваться к новым вызовам", — пояснил он.

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