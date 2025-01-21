Тейкманис: для Латвии крайне важно получить статус непостоянного члена Совета безопасности ООН

Для Латвии крайне важно стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, поскольку ООН формирует международный правовой порядок, подчеркнул в интервью агентству LЕТА бывший посол Латвии в России, Германии и США Андрис Тейкманис.

Он отметил, что в ООН не все идеально и достичь соглашения в организации, состоящей из 193 стран, очень трудно, но для Латвии как малого государства очень важно, чтобы обеспечивался правовой порядок международных процессов.

"Если мы отменяем этот порядок, мы возвращаемся в Средневековье, где побеждает сильнейший. Надо понимать, что у ООН нет альтернативы. Нет ни одного другого органа, который мог бы определять международный правовой порядок, даже если нынешний работает не всегда эффективно", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Совбез ООН является самым авторитетным органом международной безопасности, который может принимать обязывающие решения. Проблема заключается в праве вето Китая и России, но альтернативы Совбезу нет.

Если Латвия станет непостоянным членом Совбеза ООН, для нее откроются широчайшие возможности предлагать свои инициативы и влиять на международную повестку дня.

"Если мы сами туда не попадем, вместо нас этого делать никто не станет. Это доказали наши соседи - Литва и Эстония, которые во время своего непостоянного членства в Совбезе ООН выступили с рядом важных инициатив. Как бы мы не критиковали ООН или ее генсека, альтернативы нет", - заявил Тейкманис.

Он частично согласился с выводами ряда исследований о том, что ООН не смогла разрешить ни один из кризисов последних десятилетий, однако подчеркнул, что любая модель урегулирования тех или иных кризисов, по которой достигается соглашение, не "придумывается из ниоткуда", а основывается на резолюциях ООН.

"Так что я бы не сказал, что ООН - это орган, который мы можем не принимать во внимание. Что же тогда мы будет принимать во внимание? Того, кто сильнее, у кого мощнее атомная бомба?", - сказал Тейкманис.

В 2011 году Латвия заявила свою кандидатуру для избрания в 2025 году непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2026-2027 гг. Членами ООН являются 193 страны, и для избрания Латвии необходимо набрать не менее двух третей, или 129 голосов. Латвия проводит кампанию для получения статуса непостоянного члена под лозунгом "Вместе за мир и устойчивость".

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