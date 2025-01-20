Тейкманис: США ждет очень агрессивная и громкая протекционистская политика

После вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется очень агрессивная и громкая протекционистская политика, а чем она закончится - уже другой вопрос, сказал в интервью агентству LЕТА бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

По его словам, протекционизм - это политика, которую Трамп понимает, а торговые тарифы - это механизм, на который он возлагает большие надежды. Однако необходимо оценивать и общее отношение Республиканской партии, и вряд ли все республиканцы поддерживают изоляционистскую политику.

"Я думаю, что американский истеблишмент понимает, что Америка имеет слишком большой вес в мире, чтобы просто сидеть в своей норе. Америка не может себе этого позволить. "В "горячих точках", которые важны для самой Америки - Ближний Восток, Израиль, Иран, Россия, Северная Корея, Китай - она не может ничего не делать. В других регионах Америка может быть не столь активна", - сказал Тейкманис.

Он также отметил, что нынешняя администрация Трампа была выбрана по другим принципам, чем в его первое президентство. Важнее всего была лояльность и прошлые взгляды этих людей на важные для Трампа вопросы, менее важными были необходимые для работы компетенции. Новая администрация будет состоять из весьма необычных личностей.

"В то же время я бы не поставил свои последние деньги на то, что через некоторое время они не будут заменены. Процесс может быть весьма динамичным. Уже наметился конфликт между Стивеном Бэнноном (он будет главным стратегом - ред.) и Илоном Маском (он возглавит департамент эффективности правительства - ред.), и этот конфликт никуда не исчезнет", - сказал Тейкманис.

"Америка не может наложить какие-то экономические санкции только на Данию, которая является членом ЕС. Я действительно не думаю, что Трамп объявит Гренландию частью США. Он будет пытаться вести переговоры, потому что считает себя лучшим переговорщиком в мире. Метод Трампа - начинать переговоры с очень агрессивной, сильной, угрожающей позиции", - сказал Тейкманис.

Он также напомнил, что Трамп делал нечто подобное во время своего первого президентства, но его риторика не имела фундаментального успеха. Например, Трамп обещал решить проблему Северной Кореи и стал первым президентом США, посетившим эту страну. Однако это не привело к каким-либо далеко идущим результатам.

"Так что политика агрессивных угроз со стороны Трампа, безусловно, будет, но результат, скорее всего, будет совсем другим", - считает Тейкманис.

Дональд Трамп официально вступит в должность президента США в понедельник, 20 января.

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