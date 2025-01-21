Акушерки будут приходить на дом: Минздрав запускает пилотный проект в Риге и окрестностях

К рождению ребенка важно подготовить обоих родителей, оказав им индивидуальную поддержку. В настоящее время такая поддержка недостаточна и в предродовой, и в послеродовой период, включая вопросы послеродовой депрессии, которая затрагивает 10-20% женщин. Если помощь не оказывается вовремя, последствия могут быть трагическими и для молодой матери, и для ребенка. Чтобы улучшить ситуацию, Министерство здравоохранения планирует найти государственное финансирование для визитов на дом в послеродовой период квалифицированных специалистов (акушерок). В этом году пилотный проект охватит треть молодых мам, а в следующем году его планируется расширить, сообщает агентство LETA со ссылкой на Diena.

В настоящее время женщина имеет право на одно посещение гинеколога на 6-й неделе после родов, а на дом в этот период приходят семейный врач, медсестра или помощник врача, обязанности которых ограничиваются профилактическим осмотром новорожденного.

Латвийская ассоциация гинекологов и акушеров разработала модель оценки рисков во время беременности, предусматривающую как минимум одно посещение акушерки в предродовой период.

В этом году планируется пилотный проект с акцентом на послеродовой период, который предусматривает два визита акушерки на дом к матери и новорожденному - первый через две недели после рождения ребенка, второй (при необходимости) - не позднее чем через шесть месяцев.

Как пояснила на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, такие визиты необходимы, так как, если при посещении медицинского учреждения люди могут скрыть проблемы, то дома это невозможно. Это относится и к насилию между взрослыми, и к насилию по отношению к детям.

Во время таких визитов будут оцениваться потребности родителей, риски и условия дома, а по итогам визитов даны рекомендации и привлечены дополнительные специалисты. Чтобы проверить, как эта модель будет работать, планируется реализовать пилотный проект в Риге и столичном регионе.

Как ранее писал портал Delfi, проблема послеродовой депрессии актуализировал случай с исчезновением Анны Янсоне и ее 4-месячной дочери Луизы. Женщина ушла из дома 1 ноября 2023 года, не сообщив своему мужу. На следующий день Луизу нашли мертвой в салоне арендованного автомобиля в лесу в Елгавском крае. Как позже подтвердила экспертиза, причиной смерти стал синдром внезапной детской смерти. И только 21 июля этого года в Калнциемской волости были найдены человеческие останки и вещи, которые соответствовали описанию Анны Янсоне.

Трагедия потрясла многих, но это далеко не единственный случай печальных последствий послеродовой депрессии. В марте 2016 года молодая мама с ребенком прыгнула с 12-метрового обрыва в доломитовый карьер в Цесисе. Женщина выжила, но ребенок погиб.

В Министерстве здравоохранения для повышения качества медицинской помощи во время беременности и в послеродовой период был утвержден клинический алгоритм "Оценка риска беременности во время дородового наблюдения". Цель алгоритма - раннее выявление психоэмоциональных нарушений, оказание поддержки женщинам на всех этапах беременности и в послеродовом периоде.

В проект плана по улучшению здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы включены меры по улучшению психического здоровья женщин и будущих родителей, а также по расширению роли акушерок в ведении беременности и послеродового периода. Также планируется разработать алгоритм эмоциональной и практической поддержки новых семей в послеродовой период, чтобы обеспечить безопасную среду для матери и новорожденного.

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