В Риге за один день закончились места на бесплатные курсы латышского языка, но еще можно успеть записаться на осень

В Риге в течение одного дня укомплектованы все группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие, сообщили в столичном самоуправлении.

Рижане с 20 января могли подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка, и в первый день приема все группы на первое полугодие уже были заполнены. Сейчас еще можно подать заявки на свободные места на курсы, которые начнутся осенью.

В этом году курсы смогут посетить 456 рижан, для которых латышский язык не является родным. Возможность бесплатно изучать латышский язык на курсах предоставляется совершеннолетним рижанам, которые задекларированы в Риге, за исключением школьников и безработных. На курсах латышский язык можно освоить на уровнях A и B.

Список учебных заведений и информация о порядке регистрации на курсы опубликованы на сайте Центра жителей рижских микрорайонов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) — www.apkaimes.lv в разделе "Интеграция", подразделе "Курсы латышского языка" (Integrācija — Latviešu valodas kursi).

Как правило, интерес рижан к бесплатным курсам латышского языка высок — места в группах заполняются в течение нескольких дней, а иногда и за несколько часов.

Рижское самоуправление организует курсы по изучению латышского языка с 2011 года. За это время благодаря софинансированию самоуправления выучить язык или улучшить знания смогли 15 750 рижан.

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