20 января начнется регистрация на курсы латышского языка от Рижского самоуправления

С понедельника, 20 января, рижане смогут записаться на бесплатные курсы латышского языка, организованные Рижским самоуправлением. В этом году обучение пройдут 456 взрослых, чей родной язык не латышский.

Возможность бесплатно изучать латышский язык будет у взрослых жителей Риги, задекларированных в столице. Исключение составляют школьники и безработные. На курсах можно будет изучать латышский язык на уровнях A и B.

Список учебных заведений и информация о порядке регистрации на курсы будут опубликованы 20 января на сайте Центра жителей рижских микрорайонов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) — www.apkaimes.lv в разделе "Интеграция", подразделе "Курсы латышского языка" (Integrācija — Latviešu valodas kursi).

Интерес жителей Риги к бесплатным курсам латышского языка традиционно высок. Курсы, объявленные в начале года на весенний семестр, обычно заполняются в течение нескольких дней, а иногда и нескольких часов. Чтобы зарегистрироваться, нужно лично обратиться в выбранное учебное заведение. Самоуправление заявки не принимает.

Конкурс проектов для обеспечения изучения латышского языка рижанами проводится Рижским самоуправлением уже 14 лет — с 2011 года. За это время благодаря софинансированию самоуправления основы латышского языка (уровень A) или средний уровень владения (уровень B) изучили или улучшили 15 750 рижан.

С 2022 по 2024 год обучение проходило в 155 группах, из которых 101 занималась на уровне A, а 44 – на уровне B. Большинство групп обучались очно, но также были дистанционные и смешанные форматы.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю, каждое длится от 90 до 135 минут. Для прохождения одного уровня требуется 80–125 часов. С 2023 года участники также могут посещать разговорные клубы, где занятия занимают 36–48 часов.

С 2023 года участникам курсов также предоставляется возможность улучшать знания латышского языка на занятиях разговорных клубов, где обычно проводится от 36 до 48 учебных часов.

С 2019 года ведется учет стран происхождения участников курсов. За это время курсы, финансируемые Рижским самоуправлением, посетили граждане 75 стран, включая 22 страны Европейского Союза. Чаще всего курсы посещали граждане Латвии (4113 человек), России (3967), Украины (987), Беларуси (631), Узбекистана (149) и Индии (132). На курсы записывались и граждане таких отдаленных стран, как США, Австралия, Бразилия, Филиппины, Япония, Иордания, Камерун, Канада, Колумбия, Куба, Кувейт, Перу, Сирия, Таиланд, Венесуэла и Вьетнам.

За последние годы число иностранных участников выросло: если в 2019 году они составляли 47%, то в 2024 году – уже 71%.

Люди выбирают курсы, чтобы улучшить язык для работы, общения или помощи детям в школе. Многие ценят бесплатный формат и возможность практиковаться, знакомиться с культурой Латвии, а также получать поддержку от преподавателей и других участников. Основные сложности связаны с письмом и разговорной речью из-за сложной грамматики и нехватки словарного запаса.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !