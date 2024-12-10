Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") предлагает изменить существующую практику покрытия государством расходов на доставку прессы. Если сейчас государство компенсирует доставку прессы по подписке, не сортируя ее по языкам, то Силиня предлагает компенсировать доставку только изданий, выходящих на государственном языке.
Директива ЕС предусматривает, что государства обязаны обеспечивать универсальную почтовую услугу, в том числе доставку прессы, то есть государство компенсирует доставку прессы в места, где это невыгодно с финансовой точки зрения.
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