В Эстонии экзамен по госязыку сделают платным с 3-й попытки. Сколько это теперь стоит в Латвии?

В Эстонии экзамены на знание госязыка сделают платными с третьей попытки. Чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на сдачу без подготовки. Портал Delfi узнал, сколько стоят услуги по организации такой проверки — пробной и официальной - в Латвии. И как часто люди приходят пересдавать.

Предлагается, что после переходного периода с июля следующего года плата третьей и последующих попыток составит 50 евро за раз — это половина средней стоимости организации экзамена на разных уровнях. Число пересдач не ограничено — только плати. От пошлины освободят экзаменуемых 65+ и претендентов на гражданство.

"Плата за сдачу языковых экзаменов — распространенная практика, - пояснили нововведение чиновники эстонского Минобразования. - По сравнению с соседними странами, Эстония - единственная, кто до сих пор предлагала экзамены полностью бесплатно".

Это не совсем так.

Сколько все стоит в Латвии?

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