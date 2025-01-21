Rīgas satiksme продолжает процесс замены всех устройств для оплаты парковки в Риге. На улице Барона, например, черной пленкой закрыты несколько автоматов, которые сейчас не работают. Тем, кто предпочитает оплачивать парковку через автоматы, придется прогуляться до ближайшего работающего устройства. Об этом сообщает LSM+.

"Чтобы оплатить парковку, есть пять минут. И важно, что при оплате у аппарата сейчас больше не надо идти обратно к машине. И когда инспектор приходит, он смотрит, когда начинается оплата, и с этого момента есть пять минут. Аппараты есть в пятиминутной доступности, и возвращаться не надо", - пояснили в Rīgas satiksme.

На данный момент через автоматы оплачивают парковку только 10% клиентов. Большинство водителей выбирают альтернативные способы оплаты: через SMS или мобильное приложение. Однако на закрытых автоматах изначально не было видно инструкции или контактного номера телефона, необходимых для оплаты.

Представители Rīgas satiksme заверили, что с 20 января вся необходимая информация размещена на закрытых автоматах.

"Важно, что при замене системы старый аппарат необходимо снять. Его также улучшают, перекрашивают, совершенствуют. Затем на него устанавливают новую систему, а после возвращают на улицу. Этот процесс занимает много времени, но из 150 аппаратов на улицах уже обновлено 87, в которых функционирует новая система, а оставшиеся 63 будут установлены до конца февраля", - сообщили в Rīgas satiksme.

Количество автоматов будет уменьшено, поскольку их используют редко, а новая система оплаты работает по другому принципу. Теперь можно оплачивать парковку в любой зоне, независимо от местоположения. Также больше не нужно возвращаться к машине, чтобы оставить чек — его использование отменено.

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