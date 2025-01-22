Комиссия Сейма отклонила предложение Нацобъединения разрешить депутатам общаться со СМИ только на госязыке

В среду, 22 января, большинство членов Юридической комиссии Сейма отклонило предложение некоторых депутатов о внесении поправок в Регламент работы Сейма, предусматривающих разрешить парламентариям общаться со СМИ и их представителями только на государственном языке.

Несколько депутатов от оппозиционного Национального объединения предложили добавить новый пункт в Кодекс этики депутатов Сейма, предусматривающий, что парламентарии должны общаться с зарегистрированными в Латвии СМИ, латвийскими общественными СМИ только на государственном языке.

Как сообщил агентству LETA руководитель комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство"), предложение не получило поддержки, поскольку такие поправки не позволят депутатам говорить, например, на английском языке. Предложение не соотвествует заявленной цели.

Ранее сообщалось, что Сейм в первом чтении поддержал предложенные "Новым Единством" поправки к Регламенту работы Сейма, которые предусматривают, что Кабинет министров не реже, чем раз в два года должен будет отчитываться перед парламентом о том, что сделано и что будет сделано в сфере политики укрепления государственного языка.

Такой доклад Сейм должен будет рассматривать в преддверии 15 сентября, потому в официальном календаре эта дата отмечена как День государственного языка.

Доклад в парламенте должен представлять уполномоченный представитель Кабинета министров. Право выступить в открытых дебатах будет у одного из представителя от каждой парламентской фракции, а также у председателя Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. В этой же комиссии еще до рассмотрения доклада может состояться публичное обсуждение этого документа, в том числе, депутаты смогут затребовать дополнительную информацию.

"Государственный язык - один из важных ресурсов развития государства и членов общества. Это основа идентичности для нации, для национальной культуры государства, поэтому латышский язык является объединяющей ценностью для всех жителей Латвии. Существование латышского языка как единственного государственного - основа сплоченности общества", - говорится в аннотации к законопроекту: "Развитие и подъем государственного языка в большой мере зависит от реализуемых инициатив и предложений правительства и депутатов, которые направлены на укрепление и защиту государственного языка. Учитывая исторический опыт Латвии и то, что сейчас владение и использование латышского языка недостаточно, государству необходимо проводить позитивные мероприятия и усиленно защищать использование государственного языка, заботясь о том, чтобы латышский язык действительно исполнял свою функцию государственного языка. О языке надо заботиться, чтобы он был представлен наравне с другими, более распространенными языками. Важно реализовывать различные мероприятия по укреплению латышского языка в образовании, на рынке труда и в обществе в целом".

Ожидается, что поправки к Регламенту работы Сейма будут рассмотрены во втором чтении 30 января.

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