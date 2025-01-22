Ринкевич осудил репрессии против гражданского общества и оппозиции Беларуси

Президент Латвии Эдгар Ринкевич осудил репрессии в отношении гражданского общества и оппозиции Беларуси, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

В среду в Давосе Ринкевич встретился с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской. Во время встречи президент выразил поддержку демократическим силам Беларуси, осудил репрессии против гражданского общества и оппозиции, а также выразил солидарность с политзаключенными и их родственниками.

Как сообщалось, 26 января в Беларуси состоятся президентские выборы, на которых в седьмой раз будет баллотироваться диктатор Александр Лукашенко, который руководит страной уже почти 30 лет, подавляя оппозицию и независимые СМИ.

После подтасовки результатов предыдущих выборов в 2020 году по стране прокатились массовые протесты, которые были жестоко подавлены. Около 65 000 человек были задержаны, другие были вынуждены бежать из Беларуси. По оценкам правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается около 1300 политзаключенных. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, которая после участия в президентских выборах 2020 года проживает за рубежом, назвала предстоящие выборы фарсом и призвала белорусов голосовать против всех кандидатов.

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