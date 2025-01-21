Лукашенко идет на седьмой срок: чего белорусы ждут от выборов президента в 2025 году?

В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы. Александр Лукашенко, чья легитимность оспаривается как белорусской демократической оппозицией, так и странами ЕС и организацией ОБСЕ, объявил о своей победе с результатом 80%. По мнению белорусской оппозиции, независимый кандидат Светлана Тихановская на этих выборах набрала 56%. За выборами последовали протесты, которые были жестоко подавлены белорусскими силовиками. Тысячи белорусов выехали в ЕС, поскольку дома их могло ждать преследование за участие в протестах. 26 января 2025 года в Беларуси снова пройдут выборы президента: Александр Лукашенко идет на свой седьмой 5-летний срок, а почти полмиллиона белорусов находятся в эмиграции, сообщает "Настоящее Время. Балтия".

Четыре с половиной года назад, 9 августа 2020 года, возле беларусского посольства в Риге стояла длинная очередь — граждане Беларуси хотели голосовать на президентских выборах. Послов и дипломатов официальные Минск и Рига взаимно выслали в 2021 году. В Риге тогда проходил чемпионат мира по хоккею. В центре города латвийские чиновники заменили государственный беларусский флаг на бело-красно-белый. За это в Беларуси возбудили уголовное дело.

На выборах 2020 года в посольстве в Риге был открыт избирательный участок, на который допустили независимых наблюдателей. Надежда Ручанова, которая была одной из двух наблюдательниц, вспоминает, что сидела настолько близко, что видела, напротив чьих фамилий стояли галочки в бюллетенях, которые опускали в урны. "Я очень сожалею, что карьеры этих дипломатов прервались. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, справедливость восторжествует, — говорит она. — Они действительно оставались в это время чиновниками в хорошем смысле этого слова. Не все, но какая-то часть из них, включая посла. Они нашли в себе смелость действовать правильно".

В Беларуси победителем тех выборов официально назвали Александра Лукашенко, что вызвало массовые протесты, которые в итоге были подавлены силовиками. Западные страны не признали результаты этих выборов, ссылаясь на фальсификации при подсчете голосов.

По данным Европейского статистического агентства, после 2020 года в страны ЕС переехало более полумиллиона белорусов. В Латвии почти 200 граждан Беларуси получили политическое убежище.

И социологи, и журналисты говорят, что белорусы все меньше следят за политическими событиями. По данным инициативы "Народный опрос" и "Центра новых идей", уже в 2022 году каждый пятый опрошенный белорус стал меньше читать о белорусской политике. Тем, кто остался в стране, бывает опасно читать новости — большинство независимых СМИ признаны в Беларуси экстремистскими, и даже за подписку на них в соцсетях может грозить штраф или административный арест. Тем, кто уехал из Беларуси, надо строить жизнь на новом месте, порой с нуля.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января этого года. Оппозиция призывает не признавать их из-за продолжающихся политических репрессий и ожидаемых фальсификаций. Президент Польши Анджей Дуда назвал предстоящие выборы мошенничеством. Министр иностранных дел и глава центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что не хотят видеть на этих выборах наблюдателей из ОБСЕ. Голосовать за пределами Беларуси граждане страны не смогут.

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