Ринкевич: потребуется время, чтобы разработать стратегию урегулирования в Украине

Потребуется "еще некоторое время", чтобы разработать стратегию урегулирования ситуации в Украине, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Как сообщил агентству LETA руководитель Медиа-центра Канцелярии президента Давис Доршс, Эдгар Ринкевич отметил, что одной из главных тем, обсуждаемых в ходе форума, стала Украина.

Президент Латвии заявил, что, хотя и существовали опасения, что на Украину могут оказать давление с целью заставить ее пойти на уступки России, последние 48 часов показывают, что новая администрация США понимает, что главной проблемой является Россия, а не Украина.

Ринкевич сообщил, что на форуме много говорилось о том, что достижение мира не будет легким и быстрым, поэтому нужно продолжать оказывать давление на Россию как экономически, так и политически, а также продолжать поддерживать Украину.

"Общее понимание таково, что мы только в начале процесса, потребуется некоторое время, чтобы выработать стратегию урегулирования в Украине. Здесь есть два принципа, которые я также всегда подчеркиваю. Первый — не должно быть никаких переговоры об Украине без Украины, второй - Европа нужно быть частью переговоров", - заявил президент Латвии.

Он отметил, что Всемирный экономический форум в Давосе запомнился двумя важными дискуссиями. Обсуждалась новая администрация США и ее влияние на геополитику и экономику. Также в центре переговоров был вопрос о том, что делать для того, чтобы ситуация в Украине разрешилась уже в этом году.

Президент Латвии заявил, что у него есть несколько идей, в том числе о Европейском союзе и его конкурентоспособности. По словам Ринкевича, принимая во внимание решение президента США Дональда Трампа инвестировать в технологии, начать вводить пошлины и выйти из Парижского соглашения по климату, вопрос заключается в том, что может сделать ЕС, чтобы блок стал более конкурентоспособным и снижалось технологическое, а также экономическое отставание.

"На самом деле, эти вопросы актуальны и для Латвии — как сократить бюрократию и инвестировать в экономику. После Давоса я могу сказать, что нам нужно серьезно пересмотреть то, как мы работаем в стране, не только с точки зрения сокращения бюрократии, но и то, как сбалансировать климатическую политику, не затрагивая конкурентоспособность", — сказал президент Латвии.

С вторника, 21 января, по четверг, 23 января, Эдгар Ринкевич принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

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