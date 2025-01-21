Зеленский: Путин потребует сократить украинскую армию в пять раз, мы не дадим этого сделать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Давосе, что российский лидер Владимир Путин в ходе возможных мирных переговоров потребует сократить украинскую армию в пять раз, но Украина не позволит этого сделать.

"Одно из важных требований, которые будет выдвигать Путин, и мы с вами это увидим — сокращение украинской армии в разы. Если мы смогли сделать армию 800 тысяч плюс, то понятно, что мы плюс Европа — это армия, которая способна стоять и защищать свои границы. Это армия, которая способна дать отпор Путину, и он это понимает. Самый быстрый [для России] путь — давить на Соединенные Штаты, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы мы сократили армию в пять раз. Вот то, чего он хочет. Мы не дадим этого сделать", — цитирует Зеленского агентство Укрiнформ.

Откуда у него информация про сокращение именно в пять раз, Зеленский не пояснил, но о претензиях России на то, чтобы ограничить размер украинской армии, неоднократно и до большой войны, и до нее говорили члены российского руководства, а в прессе появлялись неофициальные сведения о том, какой именно численности требует Москва.

Так, по данным прессы, на переговорах в начале войны, весной 2022 года, Россия требовала, чтобы численность ВСУ составляла не больше 85 тысяч человек.

Одновременно Россия требует отказа от приема Украины в НАТО, признания захваченных земель ее законной территорией и смещения законных властей Украины.

Что касается численности ВСУ, то в декабре Владимир Зеленский говорил, что она составляет 880 тыс.человек.

В Давосе Зеленский сказал и о численности воюющей российской армии: по его словам, сейчас в Украине находятся 608 тыс.российских военных. Похожую цифру еще больше года назад, в конце 2023 года называл Путин: 617 тысяч.

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