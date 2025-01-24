Из-за нехватки запасов крови ограничено проведение плановых операций. В субботу доноров ждут в Риге на улице Селпилс 9

Из-за нехватки запасов донорской крови ограничено проведение плановых операций, заявила директор Государственного донорского центра (VADC) Эгита Поле в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Сейчас сложился определенный кризис. Часть медицинской помощи нельзя больше оказывать, поскольку невозможно полноценно проводить плановые операции. Это вызывает большое беспокойство как у VADC, так и в больницах и среди пациентов," пояснила Поле.

Она отметила, что доноры активно откликаются, но значительно вырос спрос больниц на компоненты крови. В прошлом году в это время требовалось на 350 доноров меньше.

"Это указывает либо на то, что в больницах действительно очень тяжелые пациенты, либо на увеличение их доли," объяснила Поле.

Она подчеркнула, что VADC будет работать в субботу, 25 января, по адресу Рига, ул. Селпилс 9, где кровь можно будет сдать с 10:00 до 16:00.

С другими пунктами сдачи крови жители могут ознакомиться на сайте центра "www.vadc.lv". Здесь опубликована карта расположения донорских центров.

В четверг VADC призвал жителей помочь восстановить критически низкие запасы крови. Нужна кровь всех групп.

Согласно Закону "О труде", донор имеет право на оплачиваемый выходной день на следующий день после сдачи крови, и по соглашению с работодателем его можно предоставить в другое время. Работодатель оплачивает до пяти таких дней в календарном году.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение личности, содержащее следующую информацию: персональный код, имя, фамилию и фотографию.

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