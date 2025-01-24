Министр культуры отвергла идею о взимании платы за участие в мероприятиях перед Праздником песни и танца

Министр культуры Агнесе Лаце отвергла идею взимания платы с творческих коллективов за участие в некоторых мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году. Лаце пообещала найти недостающие средства на праздничное мероприятие в Саласпилсе, сообщили порталу Delfi в Министерстве культуры.

В пятницу, 24 января, Лаце встретилась с представителями Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ), Латвийского союза самоуправлений и муниципалитетов, чтобы обсудить вопрос о распределении государственного и муниципального бюджета на мероприятия перед праздником Песни и танца, а также прозвучавшее на этой неделе предположение о взимании платы за участие в таких мероприятиях.

"Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы найти недостающие средства для проведения межпраздничного мероприятия в Саласпилсе. Я считаю, что мы не должны требовать плату за участие в подобных мероприятиях от коллективов, которые и так ежедневно вкладывают свое время и ресурсы в сохранение и развитие культурных традиций нашей страны", - сказала министр.

В то же время она понимает самоуправления, которые всегда вкладывали собственные средства в укрепление традиций Праздника песни и танца.

"Мы, государство и самоуправления, давно привыкли решать проблемы вместе. На сегодняшней встрече мы определили ряд задач, которые позволят улучшить наше сотрудничество на благо сообщества Праздника песни и танца", - заявила директор ЛНКЦ Сигне Пуяте.

В ходе встречи министр предложила всем заинтересованным сторонам продолжить обсуждение роли государства и самоуправлений в организации межпраздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений существует возможность взимания платы за участие в некоторых мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году.

Обсуждалась возможность того, что коллективам придется платить вступительный взнос за участие в мероприятиях между праздниками в муниципалитетах, которые не имеют достаточных средств для организации таких мероприятий.

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