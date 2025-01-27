Избрание главы Банка Латвии: Пургайле отозвала кандидатуру, у Казакса - поддержка большинства, коалиция - стабильна

Заместитель президента Латвийского банка Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Центробанка в связи с тем, что правящая коалиция не может обеспечить ее избрание в Сейме. Коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессивные" вновь выдвинули на должность главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, который занимал этот пост предыдущие пять лет, но не был переизбран в декабре. Казаксу уже гарантировано более 60 голосов в Сейме - его кандидатуру выдвинули ранее еще и оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение. Третья коалиционная партия - Союз "зеленых" и крестьян примет решение поддержать ли Казакса в среду, 29 января.

Ранее коалиция сообщала, что договорилась выдвигать Пургайле, и 27 января было запланировано официально объявить об этом. Однако ещё до начала коалиционных переговоров Пургайле отозвала свою кандидатуру, так как у неё не было поддержки со стороны коалиции.

Как сообщила Пургайле в соцсети "X", у нее нет поддержки коалиции, поэтому она отзывает свою кандидатуру, "чтобы не тратить время на бесплодные дискуссии".

❗️ Latvijas Bankai pēc iespējas drīz ir nepieciešams prezidents, kas var pilnvērtīgi pildīt likumā noteiktos pienākumus. Ņemot vērā, ka manai kandidatūrai nav koalīcijas atbalsta, es atsaucu savu kandidatūru prezidenta amatam, lai lieki netērētu laiku neauglīgās diskusijās. — Santa Purgaile (@SantaPurgaile) January 27, 2025

О том, что коалиции может не хватить голосов для избрания Пургайле, на прошлой неделе предупреждали оппозиционные партии.

На пост президента Банка Латвии на этом этапе претендовали два кандидата — Пургайле и выдвинутый оппозиционными партиями Мартиньш Казакс, который занимал пост главы Центробанка до 21 декабря.

Премьерское "Новое Единство" на прошлой неделе в заявлении для прессы сообщило, что, по мнению коалиционных партнеров, именно Пургайле соответствует всем ранее выдвинутым критериям, особенно подчеркивая безупречную репутацию и способность выполнять обязанности с первого дня на посту как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в рабочих форматах Европейского центрального банка.

В то же время депутаты оппозиционных фракций "Объединенного списка" и Национального объединения в четверг, 23 января, подали в президиум Сейма официальное предложение о выдвижении на пост президента Банка Латвии кандидатуры Мартиньша Казакса, который возглавлял Центробанк до 21 декабря. В случае, если они останутся при своем мнении, у Казакса - при заявленной сегодня поддержке со стороны как минимум двух коалиционных партий - уже есть большинство голосов для избрания. Суммарно у "Нового Единства" (25), "Прогрессивных" (9), "Объединенного списка" (15) и Нацобъединения (12) - 61 из 100 голосов в Сейме.

Почему случился второй тур?

Выдвижение новых кандидатур связано с тем, что 21 декабря прошлого года закончился первый срок полномочий Казакса, а новый президент Банка Латвии в декабре Сеймом избран не был. Согласно решению Сейма, обязанности президента Банка Латвии до избрания нового исполняет заместитель президента Банка Латвии Марис Калис.

На первом этапе на должность президента Банка Латвии было выдвинуто три кандидатуры: действующий на тот момент глава Центробанка Мартиньш Казакс, председатель правления "Финансового института развития Altum" Рейнис Берзиньш и представитель оппозиционной партии "Стабильности" Павел Кузьмин. Выдвижение кандидатов выявила раскол в коалиции: "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступали за переизбрание Казакса, а СЗК - за избрание Берзиньша. Это создало ситуацию, при которой президента Банка Латвии можно было только, привлекая голоса оппозиции, что стало причиной для спекуляций о нестабильности Кабинета министров Эвики Силини. За день до голосования "Новое Единство" и СЗК - ради мира в коалиции - отозвали обоих кандидатов, сообщив, что в январе правительственные партии выдвинут единого кандидата.

Ранее, напомним, президент Латвии Эдгар Ринкевич указывал, что было бы желательно избрать президента Банка Латвии более широкой, нежели коалиционная, поддержкой. Также президент призвал партии поторопиться с утверждение главы центробанка, поскольку он должен получить доступ к гостайне от спецслужб. Очевидно, что в случае с Казаксом проверка не займет много времени: он уже занимал этот пост предыдущие пять лет.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Стабильна ли коалиция?

После того, как "Новое Единство" совершило политический кульбит, выдвинув вновь Мартиньша Казакса, опять возник вопрос о стабильности коалиции. Ведь единого кандидата - опять нет: СЗК не выдвигает Казакса.

Несмотря на то, что коалиционным партнерам так и не удалось договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") готова продолжать работу с нынешними коалиционными партнерами.

Как признала Силиня после заседания коалиционных партий, сложившаяся ситуация вызвала определённые вопросы. Она заявила, что сделала всё возможное, чтобы у коалиции был единый кандидат.

"Ясно, что я готова работать. Но это также вопрос к коалиционным партнёрам: видят ли они возможность продолжать совместную работу," — ответила Силиня на вопрос о стабильности коалиции.

Премьер-министр признала, что процесс работы над единым кандидатом на пост президента Банка Латвии мог быть лучше организован, однако подчеркнула необходимость продолжать совместную работу.

Руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме Харий Рокпелнис в комментарии агентству LETA отметил, что СЗК никогда не рассматривал выбор кандидата на пост президента Банка Латвии как решающий элемент стабильности коалиции.

В то же время он указал, что процесс выбора кандидата на пост главы Банка Латвии мог бы быть лучше организован.

"На данный момент нет признаков того, что в работоспособности коалиции произошли какие-либо изменения," — добавил Рокпелнис, рассуждая о степени стабильности коалиции.

Нужно вносить изменения в процесс выдвижения главы Банка Латвии?

Неразбериха с выдвижением и избранием главы Центробанка уже вызвала дискуссию о том, нужно ли вносить изменения в сам процесс отбор президента Банка Латвии. В частности, экс-президент Латвии Валдис Затлерс высказал мнение, что было бы лучше, если бы кандидатуру предлагал Сейму президент страны.

В партиях, входящих в правительство, есть разные мнения о необходимости изменения процесса избрания президента Банка Латвии.

Сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев после заседания коалиции заявил, что внутри партии обсуждалась возможность изменения системы избрания президента Банка Латвии, и, по его мнению, эта тема заслуживает более широкого обсуждения.

Закон предусматривает, что президента центрального банка избирает Сейм по предложению не менее десяти депутатов. "Это неизбежно политизирует процесс", — подчеркнул политик от "Прогрессивных".

Шуваевс предлагает изучить опыт других стран. Он считает, что после неспособности коалиции договориться о едином кандидате необходима система, при которой "промежуточный орган" выдвигает кандидата на пост президента Банка Латвии, а затем Сейм его утверждает или отклоняет.

Между тем, политик от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Викторс Валайнис не видит необходимости изменять процесс избрания президента Банка Латвии.

"Процесс был бы более гладким и быстрым, если бы Банк Латвии выполнял свою работу лучше", — отметил Валайнис, добавив, что дебатов вокруг кандидатов не возникло бы, если бы банк демонстрировал более высокую эффективность.

По словам Валайниса, если кто-то критикует бывшего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, то за те цели, которых он не достиг, несмотря на собственные обещания при вступлении в должность. Он подчеркнул, что обсуждения возникли из-за поиска кандидата, который справился бы лучше.

Премьер-министр Эвика Силиня допустила, что нужно пересмотреть порядок выдвижения кандидатов на должность президента и членов правления Банка Латвии.

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