До 72 часов может быть сокращен срок принятия решения об обязательном лечении молодых людей от наркозависимости

Министерство здравоохранения подготовило поправки к Закону "О лечении", которые предусматривают сокращение срока принятия решения об обязательном лечении молодых людей с проблемами зависимости, сообщает агентство LETA. Предполагается, что в течение 72 часов с момента поступления такого пациента в отделение неотложной помощи больницы будет проведена оценка рисков, а при необходимости – принято решение о привлечении суда. Суд должен утвердить решение медицинского работника об обязательном лечении в течение 72 часов. Ранее Минздрав инициировал поправки, освобождающие несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков - чтобы страх наказания не становился препятствием для обращения за лечением от зависимости.

72 часа на принятие решения

В решении медицинский работник должен быть указать предполагаемый вид и продолжительность дальнейшего лечения, соответствующие планируемой услуге и месту ее предоставления. Исполнение решения должно быть обеспечено немедленно, однако это не препятствует пребыванию ребенка или молодого человека в первоначальном медицинском учреждении до стабилизации его состояния. Лечащий врач имеет право решать, в какой момент пациент может быть переведен в другое медицинское учреждение для продолжения курса лечения.

Необходимость такой процедуры в министерстве объясняется тем, что время для лечения интоксикации различными веществами, вызывающими зависимость, может быть разным. Также у молодого человека могут быть другие соматические заболевания, лечение которых необходимо обеспечить.

Медицинское учреждение должно создать условия, чтобы молодой человек не мог самовольно покинуть медицинское учреждение до принятия решения и в период исполнения этого решения.

Одновременно с изменениями в законе предусматривается порядок в случае, если молодой человек самовольно покинул медицинское учреждение, а также определяются права пациента на получение юридической помощи для защиты своих интересов и порядок обжалования решения. Таким образом, срок рассмотрения жалобы или протеста составит пять дней с момента подачи, предусматривают подготовленные изменения.

Цель изменений, инициируемых Министерством здравоохранения — "исключить условия, при которых не действует установленный механизм обязательного лечения детей, и не допустить, чтобы принцип участия пациента преобладал над принципом приоритетности лучшего соблюдения интересов ребенка в случае, если речь идет о детях, которые пострадали от нарушений здоровья из-за употребления психоактивных веществ".

В прошлом году в отчете омбудсмена "О предоставлении помощи детям, употребляющим зависимые вещества" были перечислены несколько выявленных недостатков в обеспечении услуг для несовершеннолетних с проблемами зависимости, при этом было поручено ответственным министерствам и другим заинтересованным учреждениям до 1 марта этого года предоставить информацию о проделанной работе и планах.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения подготовило и передало на общественное обсуждение поправки к закону, которые предусматривают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Это сделано для того, чтобы подростки обращались за медицинской помощью, не боясь наказаний. В то же время уголовную ответственность за хранение и распространение наркотиков несовершеннолетним нести придется. Ссылаясь на исследования, министерство подчеркивает, что декриминализация улучшит состояние здоровья зависимых людей и сократит количество смертей от передозировки наркотиками.

Оспаривание решений об обязательном лечении

Одновременно Латвийский совет адвокатов обратил внимание на то, что действующая редакция Закона "О лечении" не обеспечивает немедленный процесс пересмотра жалоб, поскольку председатель суда имеет право формально не реагировать на жалобу, поданную до истечения срока подачи.

Это означает, что на практике могут возникнуть ситуации, когда пациенты подают такие жалобы на следующий день после дня объявления решения судьи районного (городского) суда об обязательном лечении. В результате пациент может фактически находиться в стационаре более недели, в то время как председатель суда только начинает рассматривать жалобу пациента в течение следующих десяти дней. Таким образом, на практике процедура рассмотрения таких жалоб занимает не десять, а 19 дней, что противоречит положениям Европейской Конвенции о правах человека, указывает совет.

Также Министерство юстиции сообщило, что в ходе обсуждений в Совете юстиции была озвучена необходимость подготовить предложения об исключении из нормативных актов компетенции председателя суда, касающейся пересмотра решений судьи.

Министерство юстиции призвало одновременно с поправками к 68-й статье Закона "О лечении" в часть, оговаривающую срока рассмотрения жалобы и протеста, внести также изменения, которые будут предусматривать, что жалобу или протест по решению судьи будет рассматривать суд более высокой инстанции, а не председатель суда.

Предложения также поддержаны Координационным советом по контролю за наркотиками и ограничению наркомании и Советом по сотрудничеству в делах детей.

Министерство здравоохранения передало проект закона на публичное обсуждение, которое продлится до 10 февраля.

Ранее Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которые предусматривают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, сообщает агентство LETA. Это делается для того, чтобы подростки обращались за медицинской помощью, не боясь наказаний. В то же время уголовную ответственность за хранение и распространение наркотиков несовершеннолетним нести придется.

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