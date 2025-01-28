Силиня: я не приму никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, пока проект не начнет экономить

Премьер-министр Эвика Силиня не примет никакого шантажа от команды Rail Baltica, пока в проекте не будет найдена экономия. Об этом заявила глава правительства во вторник вечером после заседания правительства, комментируя рассмотрение Кабинетом министров информационного отчета Министерства сообщения о дополнительном финансировании, необходимом для покрытия расходов балтийского совместного предприятия RB Rail и других мероприятий проекта Rail Baltica.

Премьер-министр отметила важность задач, которые правительство поручило решить Министерству сообщения.

"В проекте в целом важно добиться экономии, и это должно быть сделано", - сказал премьер-министр.

" Есть установка, что эти расходы, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20 %", - сказала премьер-министр.

По ее словам, если такое решение не будет представлено правительству, то правительство не сможет рассмотреть доклад.

Как сообщил председатель правления RB Rail "Марко Кивила, софинансирование, необходимое "RB Rail" для покрытия расходов на 2025 год, составляет 9,026 млн евро.

В конце прошлого года совет "RB Rail" поручил правлению до 1 февраля этого года получить одобрение Министерства сообщения и Кабинета министров на финансирование из бюджета на 2025 год.

В министерстве отмечают, что Государственная канцелярия до сих пор не включила в повестку дня правительства подготовленный Минсообщения информационный доклад о государственном финансировании, необходимом для реализации проекта Rail Baltica в 2025 году, несмотря на указания министерства о необходимости срочного решения этого вопроса.

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