В Латвии 22% жителей, или чуть более одной пятой части, верят в гороскопы, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Kantar.

Согласно результатам опроса, в целом пятая часть жителей Латвии (22%) верит в гороскопы (4% - верят; 18% - скорее верят). В свою очередь, две трети жителей (67%) указали обратное - они в целом не верят в гороскопы (28% - скорее не верят; 39% - не верят). Десятая часть опрошенных (11%) не смогла дать конкретного ответа на этот вопрос.

В среднем в гороскопы более склонны верить женщины, молодежь (18-24 года), а также те, кто родился под знаком Скорпиона. Как отмечает Kantar, те, кто родился под знаком Весов, верят в гороскопы сравнительно реже.

Мужчины, люди с высоким личным доходом (1501 евро и более) и люди с двумя и более детьми не только реже следуют астрологическим прогнозам, но и в среднем чаще не верят гороскопам.

Согласно результатам опроса, 38% жителей Латвии, или около двух пятых, следят за своим гороскопом, в том числе 5% жителей следят за своим гороскопом регулярно, и только треть (33%) жителей следят за своим гороскопом лишь иногда.

Более половины респондентов (59%) указали, что не следят за своим гороскопом. У 3% опрошенных нет определенного мнения по этому вопросу.

Если рассматривать результаты по социально-демографическим группам, то женщины, неработающие, жители с низким личным доходом (до 500 евро) и одинокие люди относительно чаще следят за своим гороскопом. Анализ данных по знакам зодиака показывает, что в среднем люди, родившиеся под знаком Скорпиона, чаще всего регулярно следят за своим гороскопом.

В свою очередь, мужчины, жители в возрасте 35-44 лет, люди со средним и высоким доходом (1001 евро и выше), а также латвийцы с двумя и более детьми в семье в среднем чаще не следят за своим астрологическим прогнозом.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство (73 %) респондентов узнают свой гороскоп, читая информацию в интернете/социальных сетях. Кроме того, респонденты в возрасте 18-24 лет и те, кто не работает, относительно чаще читают свой астрологический прогноз в интернете и социальных сетях.

Около четверти (23%) опрошенных отметили, что слушают гороскоп по радио. Десятая часть (10%) респондентов читает его в прессе (журналы, газеты).

Еще 7% респондентов указали, что обращаются за своим персональным гороскопом к специалисту (астрологу). 1% респондентов назвали другие места, где они могут узнать свой гороскоп.

Опрос проводился исследовательской компанией Kantar с 28 по 30 января 2025 года, в нем приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

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