ФОТО: Как будут выглядеть адаптированная форма для женщин-военнослужащих

Женщины Национальных вооруженных сил Латвии в конце следующего года могут получить форму, соответствующую анатомическим особенностям, сообщили в Министерстве обороны. В настоящее время представлены прототипы.

"Адаптация формы — важный шаг для обеспечения равенства и комфорта всех военнослужащих, независимо от их пола. Это еще одно подтверждение того, что мы решительно работаем над тем, чтобы вооруженные силы становились более инклюзивными", — говорит министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Прототипы адаптированной формы включают нижнее белье, а именно спортивные бюстгальтеры и женское белье, которое уже поставляется женщинам-военнослужащим, брюки и форменную куртку, куртку для холодной погоды, а также короткие и длинные спортивные костюмы.

Основные изменения конструкции формы для женщин включают более узкие плечевые части, дополнительный шов в области груди для обеспечения анатомической формы, адаптированные конструкции для талии и бедер, укороченную длину рукавов и дополнительную клиновидную конструкцию в штанах для обеспечения большего комфорта и свободы движений для женщин-военнослужащих.

В дополнение к существующему контракту на поставку нижнего белья в ближайшее время будет проведен процесс замера женщин-военнослужащих для разработки новой таблицы размеров, которая точно соответствовала бы потребностям женщин Национальных вооруженных сил. После утверждения таблицы размеров будет организована процедура закупки. Поставка формы ожидается в конце 2026 года или начале 2027 года.

Кроме того, рассматривается возможность адаптации бронежилетов для женщин-военнослужащих. Вооруженные силы Украины разработали специальную модель бронежилета для женщин — "Рута Люта", которая сейчас проходит испытания в реальных боевых условиях. Министерство обороны сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы оценить полезность этой модели и возможность ее внедрения в Латвии.

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