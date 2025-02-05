Российский дипломат: посольство получило более 20 000 вопросов о переезде в РФ от жителей Латвии

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил в интервью агентству РИА Новости, что в 2023 году российское посольство в Латвии получило более 20 000 обращений от местных жителей, заинтересованных в переезде в Россию. Правда, он не уточнил, сколько человек реально воспользовались этой возможностью.

По словам Касаткина, спрос на переселение резко вырос, а посольство совместно с представительством МВД России в Риге продолжает работу в этом направлении. "В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых Посольством совместно с Представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тыс. обращений за получением соответствующих консультаций", — заявил дипломат.

В 2023 году в Латвии вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, проживающие в стране, должны подтвердить знание латышского языка для продления вида на жительство.

Касаткин отметил, что с момента вступления новых правил в силу шесть граждан РФ были выдворены из Латвии. По словам дипломата, еще более тысячи граждан России были вынуждены покинуть страну в "добровольно-принудительном порядке", так как из-за аннулирования вида на жительство они лишились базовых социально-экономических благ.

Касаткин также заявил, что латвийская экономика испытывает сложности из-за антироссийских санкций и разрыва торговых связей с Россией. Однако, несмотря на политическую риторику, Латвия продолжает сотрудничество с РФ, так как местные предприятия заинтересованы в двусторонней торговле. "Двусторонняя торговля между Латвией и Россией заметно сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро (...), экспорт – 961,4 миллиона евро, — говорит Касаткин. — Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики – за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию".

Напомним, что в феврале 2023 года Латвия ограничила дипломатические отношения с Россией, и посол Михаил Ванин покинул страну. В настоящее время контакты между государствами поддерживаются на уровне временных поверенных в делах.

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