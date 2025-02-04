Спрудс: Людям стоит прислушаться к призывам не ездить в Россию и Беларусь

Людям следует серьезно относиться к призывам не ездить в Россию и Беларусь, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью программе "900 секунд" на TV3.

С учетом различных гибридных угроз министр подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснительную работу с теми, кто все же решает поехать в соседние страны, объясняя возможные последствия таких поездок, о которых предупреждает Служба государственной безопасности (СГБ).

"С агрессором следует поддерживать минимальные контакты — как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Да, связи полностью не разорваны, но риски нужно осознавать, о них следует говорить, и людям стоит прислушаться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь", — подчеркнул министр.

Он отметил, что важно понимать: мы живем в условиях гибридных угроз, уровень опасности остается высоким, и необходимо быть готовыми к различным сценариям. Для повышения осведомленности о том, как действовать в кризисных ситуациях, министр призывает жителей ознакомиться с информационными материалами, подготовленными Минобороны.

В этом году вредоносная деятельность России в Латвии может стать еще более разнообразной, отмечает СГБ.

Нет сомнений в том, что Россия продолжит попытки влиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с применением агрессивных методов. По данным службы, деструктивная деятельность России может приобрести новые формы, заявил глава СГБ Нормунд Межвиетс в отчете за прошлый год.

Российские спецслужбы сохранят высокий уровень активности против Латвии, включая разведывательные операции и различные вредоносные действия.

Особую угрозу будут представлять организованные российскими спецслужбами диверсии, которые могут использоваться в рамках гибридной войны для дестабилизации внутренней безопасности, разрушения инфраструктуры и создания атмосферы страха. Эти риски усиливаются из-за изменений в стратегии Кремля, который теперь рассматривает войну в Украине не как локальный конфликт, а как геополитическое противостояние с НАТО.

При этом традиционные методы разведки, такие как вербовка граждан Латвии для долгосрочного и скрытого сбора информации, останутся приоритетом российских спецслужб. Основной интерес они будут проявлять к военной и гражданской обороне, но также будут использовать благоприятные условия для сбора данных о латвийской энергетике, транзите, событиях с пропагандистским потенциалом и позиции Латвии в международных вопросах, касающихся Кремля.

Кроме того, вербоваться будут лица, которые могут повлиять на процесс принятия решений в интересах России.

Белорусские спецслужбы, в свою очередь, продолжат тесное сотрудничество с российскими разведструктурами. Это может проявляться как в информационной сфере, так и в организации инцидентов на границе или содействии нелегальной миграции.

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