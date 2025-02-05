Опрос Delfi: Как вы готовитесь к синхронизации электросетей стран Балтии с Европой?

Всего через три дня страны Балтии сделают исторический шаг - отсоединятся от российской и белорусской энергосистем и присоединятся к европейской. В Латвии не ожидается перебоев в подаче электроэнергии, и у пользователей не должно возникнуть проблем с использованием различных электроприборов.

Тем не менее, власти подготовили некоторые рекомендации для населения по подготовке к переходу. Delfi проводит опрос среди читателей, готовятся ли они к синхронизации электросетей, и если да - то каким образом.

8 и 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы БРЭЛЛ и присоединятся к единой европейской сети. Ответственные лица в Латвии утверждают, что потребители даже не почувствуют перехода. И все же никто не отрицает, что событие такого масштаба сопряжено с рисками. Эстония оценивает худший сценарий, при котором перебои с поставкой электричества могут затянуться на 72 часа. Delfi собрал самую важную информацию и рекомендации, как подготовиться к переходу и пережить эти дни.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !