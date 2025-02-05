Общество врачей передало в суд профсоюза дело невролога Вишкерса. Его могут лишить лицензии

Латвийское общество врачей (LĀB) решило передать дело невролога Леонида Вишкерса в Профсоюзный суд. Такое решение было принято после опубликованной балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica статьи, в которой был приведен ряд жалоб от женщин на врача. Вишкерс во время визитов, вероятно, использовал попытки гипноза сексуального хаактера без согласия пациенток, а также позволял себе домогательства. Профсоюзный суд планиует организовать заседание и рассмотреть этот случай в феврале, сообщает LSM.lv.

В начале января LĀB получило информацию от Инспекции здравоохранения об адмнистративном наказании, примененном к Леониду Вишкерсу. Его лишили права заниматься врачебной практикой. Также поступила просьба оценить возможность приостановления или аннулирования выданного врачу сертификата. Теперь Сертификационный совет LĀB установил, что такое решение может быть принято в случаях, когда предложение поступает от Комиссии по этике или Профсоюзного суда, и поэтому передал вопрос дальше.

Как сообщила руководитель отдела выполнения делегированных государством функций LĀB Элита Виксне, первое заседание суда запланировано на февраль.

"Это не означает, что на февральском заседании также будет рассмотрен вопрос по существу и принято решение. Профсоюзный суд должен создать комиссию для рассмотрения этого конкретного вопоса. В комиссии есть представители конкретной специальности, которые соберутся вместе, оценят. И тогда, когда Профсоюзный суд примет решение, и одним из решений будет предложение Сертификационному совету об аннулировании сертификата, тогда, соответственно, Сертификационный совет рассмотрит это предложение Профсоюзного суда", - пояснила Виксне.

В случае, если Профсоюзный суд установит, что произошло профессиональное нарушение, и представит совету предложение об аннулировании сертификата, он также будет аннулирован.

Однако врач уже на следующий день после аннулирования сертификата может сдать экзамен, если он выполнит образовательные и профессиональные требования. В этом случае можно продолжить работу после получения нового сертификата.

Латвийское радио связалось с неврологом, но тот отказался от разговора.

Автор статьи, журналист Ольга Драгилева рассказала Латвийскому радио, что после публикации материала отозвались и другие женщины, которые, вероятно, столкнулись с похожим опытом у невролога Вишкерса. Драгилева посоветовала женщинам обращаться в полицию с заявлениями. Тем временем, сам невролог, по словам Драгилевой, перешел в атаку.

"Сам герой нашей истории перешел в такую, я бы сказала, атаку. Он жаловался во всевозможные учреждения, включая Государственный контроль, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Министерство здравоохранения, Министерство финансов и другие. Он писал другим учреждения с различными обвинениями, на которые мы ответили. Он также принял участие в одной из программ, посвященных теориям заговора. Он дал интервью, в котором также распространил ложь обо мне и недостоверную информацию о том, как я работаю и как ищу информацию", - пояснила Драгилева.

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