Количество помех в работе спутниковой системы навигации в воздушном пространстве Латвии увеличилось в пять раз

В январе 2025 года перебои в работе глобальной спутниковой системе навигации в воздушном пространстве Латвии были зафиксированы 175 раз, что в пять раз больше, чем в январе 2024 года, сообщили агентству LETA представители Latvijas gaisa satiksme (LGS).

В компании отметили, что в январе прошлого года было зафиксировано 34 нарушения в работе глобальной спутниковой системе навигации, а в январе 2023 года - один такой случай.

В общей сложности в 2024 году было зафиксировано 830 перебоев в работе глобальной спутниковой системе навигации, а в 2023 году - 342.

В то же время в LGS отметили, что при составлении этих данных не выделена информация по конкретным авиакомпаниям.

В компании также сообщили, что перебои начались одновременно со вторжением России в Украину и, очевидно, связаны с ним.

Комментируя причины резкого роста, в LGS отметили, что компания не располагает подобной информацией, однако увеличение количества рейсов в прошлом году могло оказать определенное влияние, но это не может объяснить весь рост и резкое увеличение числа перебоев в конце года.

Агентство гражданской авиации (CAA) ранее объяснило LETA, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о помехах в работе глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии. Несмотря на то, что они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, перебои сигнала GPS не представляют угрозы для безопасности самолетов, следующих в Латвию и из Латвии.

CAA подчеркивает, что для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай перебоев в работе GPS централизованно обрабатывается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственной компанией и отвечает за предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства.

Целью CAA является реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской авиации в Латвии путем контроля безопасности полетов гражданских воздушных судов и безопасности гражданской авиации, а также контроля соответствия загрязнения, вызванного воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.

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