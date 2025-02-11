Возрастут цены на техосмотр, экзамен по вождению, выбор номеров для авто и другие услуги CSDD

Во вторник, 11 февраля, правительство одобрило предложение Министерства сообщения поднять тарифы на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), что означает: с 1 марта этого года будут повышены цены цен на техосмотр, сдачу экзаменов на право управления транспортным средством, выбор номеров и другие услуги.

Представители CSDD агентству LETA объяснили, что изначально планировалось повышение цен на несколько услуг с февраля этого года, но из-за процесса согласования проекта нормативных актов изменения вступят в силу только с 1 марта.

Цены на техосмотр для автомобилей категории M1 (легковые автомобили) планируется повысить на 13,8% или на 4,7 евро — с 29,4 евро до 34,1 евро. Однако в среднем цена услуги увеличится на 8%, так как до конца 2024 года цена услуги, включая наклейку техосмотра, составляла 31,59 евро.

Кроме того, с 1 января этого года больше не выдаются наклейки техосмотра, которые ранее стоили 2,19 евро.

Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс ранее объяснил, что наибольшее повышение цен будет связано с техосмотром автобусов и грузовых автомобилей, что связано с внедрением требований директивы Европейского Союза для станций техосмотра, а также тем, что техосмотр этих транспортных средств занимает больше времени.

Цены на услуги техосмотра для автомобилей категории N3 (грузовые автомобили с полной массой более 12 тонн) будут повышены на 46,1% — с 49,39 евро до 72,18 евро, а для автобусов категории M3 (с полной массой более 5 тонн) — на 41,8% — с 50,19 евро до 71,18 евро.

CSDD также планирует увеличить цены на услуги, которые являются более трудоемкими и сложными и для которых требуются высококвалифицированные специалисты.

Например, экзамен на право управления транспортными средствами категорий A и B подорожает на 20% — с 29,85 евро до 35,82 евро.

Одновременно в 2,4 раза вырастет цена выбора номеров для авто с одной или одинаковой комбинацией цифр. До сих пор стоимость услуги составляла 413,22 евро без НДС, а в будущем она будет составлять 991,73 евро без НДС. Эта услуга будет увеличена независимо от себестоимости.

Также планируется увеличить цену услуги, связанной с регистрацией электросамокатов, при проведении их индивидуальной технической проверки. Цена этой услуги будет увеличена на 70% — с 6,1 евро до 10,37 евро.

Аксенокс ранее объяснил, что из-за этой услуги CSDD в прошлом году работала с довольно большими убытками, так как они не ожидали такого наплыва владельцев электросамокатов, желающих зарегистрировать свое транспортное средство. Было зарегистрировано более 20 000 электросамокатов. "Большинство этих электросамокатов не соответствовала требованиям закона, поэтому их пришлось проверять очно. Поэтому спрос оказался больше, чем ожидалось," — сказал он.

Как уже сообщалось, оборот CSDD в 2023 году составил 60,023 миллиона евро, что на 13,8% больше по сравнению с предыдущим годом, но прибыль дирекции снизилась на 39,8% — до 3,953 миллиона евро.

CSDD — государственное акционерное предприятие. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем акций дирекции является Министерство сообщения.

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